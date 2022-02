Die Düsseldorfer machen damit in der Tabellen zwei Plätze gut und sind jetzt 13. Für Aue war es das neunte Spiel in Serie ohne Sieg (nur ein Punkt). Die Sachsen sind damit erstmals in dieser Saison Tabellenletzter. "Wir werden weiterkämpfen, müssen aber auch anfangen, für die 3. Liga zu planen" , sagte Aues Trainer Marc Hensel der ARD.

Hennings mit Kopf und Hacke

Die Düsseldorfer legten rasant los. Und trafen bereits nach fünf Minuten durch einen Kopfball von Torjäger Hennings. Khaled Narey hatte geflankt. Fortuna machte weiter Druck und hatte durch Narey, Ginczek und Jakub Piotrowski weitere gute Chancen, doch es blieb zunächst bei der dünnen Führung.