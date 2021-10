Schalke nutzte seine durchaus vorhandenen Konter-Gelegenheiten nicht konsequent: Jaroslaw Michailow schob Torhüter Kevin Broll freistehend den Ball in die Arme (49.). 56.000 Zuschauer gaben dem Spiel einen letztlich begeisternden Rahmen

Beide Teams nun im DFB-Pokal im Einsatz

Schalke tritt nun im DFB-Pokal gegen den Drittligisten 1860 München an (Dienstag, 18.30 Uhr). In der Liga geht es mit einem Auswärtsspiel am Freitag um 18.30 Uhr in Heidenheim weiter. Dresden empfängt am Mittwoch um 18.30 Uhr den FC St. Pauli zum Pokalduell und am Samstag um 13.30 Uhr den SV Sandhausen zum Ligaspiel.