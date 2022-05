Am Sonntag (15. Mai 2022) traf der Schalke-Torjäger im letzten Spiel der Saison spät zum 2:1 (1:0)-Auswärtssieg für die Gelsenkirchener. In Minute 88 feierte er seinen 30. Treffer der Spielzeit - Rekord innerhalb einer Schalker Saison. Terodde krönte sich zum vierten Mal zum Zweitliga-Torschützenkönig. Zuvor hatte Schalke in Nürnberg lange in Führung gelegen dank des Traumtores von Rodrigo Zalazar (15.). Der FCN kam kurz vor Teroddes Rekordtreffer durch Lukas Schleimer zum Ausgleich (86.).