Aue dominiert, trifft aber nicht

Die Auer waren zu Beginn die deutlich aktivere Mannschaft und hätten bereits nach 15 Sekunden in Führung gehen können. Doch Nicolas Kühn scheiterte frei vor Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier. Die Gäste brauchten lange, ehe sie in die Partie fanden.

Auch die Führung gab dem ehemaligen Bundesligisten auch kein Übermaß an Selbstvertrauen. Aue drängte vor allem in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich. Einen Kopfball des eingewechselten Babacar Gueye kratzte der starke Kastenmeier aber von der Linie (53.).

Düsseldorfs Kristoffer Peterson verpasste in der 65. Minute von halblinks im Strafraum die Vorentscheidung, als er an Männel scheiterte.

Düsseldorf gegen Regenburg, Aue gegen Paderborn

Für Aue geht es am 7. Spieltag mit dem nächsten Heimspiel weiter, am kommenden Sonntag ist der SC Paderborn zu Gast. Die Fortuna empfängt schon am Samstag Jahn Regensburg.

sid/dpa/red | Stand: 12.09.2021, 15:28