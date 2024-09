S04-Sieg nach Rückstand Schalker Sturzflug endet dank Münsteraner Hilfe Stand: 28.09.2024 22:27 Uhr

In Spiel eins nach der Entlassung von Trainer und Sportdirektor riss Schalke 04 bei Preußen Münster zwar keine Bäume aus, holte aber dank der Mithilfe der Gastgeber drei Punkte. Mit dem 2:1 (0:0) beendete S04 am Samstag (28.09.2024) nach drei Niederlagen in Folge seine Durststrecke.

Babis Makridis (53.) hatte die Westfalen kurz nach der Pause in Führung gebracht. Schalke-Stürmer Moussa Sylla (67., 74.) drehte mit einem Doppelpack die Partie. Alle drei Treffer entstanden jeweils mit tatkräftiger Unterstützung der gegnerischen Abwehr.

Schalke 04 setzt sich durch den zweite Saisonsieg mit sieben Punkten ein Stückchen von den Abstiegsplätzen ab. Preußen Münster (5 Punkte) rutscht auf Platz 15 ab.

Fimpel wirft nicht alles um

Mit nur zwei Änderungen gegenüber dem 3:5-Debakel gegen Darmstadt 98 in der Vorwoche warf Interimstraner Jakob Fimpel in seinem ersten Spiel bei Schalke 04 nicht alles über den Haufen, schickte seine Mannschaft aber mit einem 4-2-3-1-System und Amin Younes als klarem Spielmacher kompakt in die Partie. Schalke 04 übernahm spielerisch auch das Kommando, aber Richtung Tor taten sich die "Königsblauen" schwer.

Sylla hatte nach knapp einer Viertelstunde per Kopf die erste Möglichkeit, verfehlte das Tor aber deutlich. Münster suchte seinerseits nach Ballgewinnen auch den Weg nach vorne. Nach 32 Minuten jubelten die Preußen dann, als Joel Grodowski ein Querschläger links im Strafraum vor die Füße sprang und er den Ball rechts unten einschoss. Aber das Schiedsrichtergespann entschied mit Hilfe des VAR auf Abseits, weil der Ball letztlich von Joshua Mees kam.

Makridis nutzt Schalker Patzer

Bis zur Pause blieb die Partie intensiv und abwechslungsreich, ohne dass es vor einem der Tore noch einmal brenzlig wurde. In Durchgang zwei erwischte Preußen dann einen optimalen Start. Zunächst verpasste Makridis (46.) mit einem Kopfball noch knapp das Tor. Doch wenig später war es soweit: Nach einem Schalker Abwehrfehler tauchte Makridis halblinks alleine vor dem S04-Tor auf und erzielte das 1:0.

Die Gastgeber legten danach ihr Augenmerk noch mehr auf die Defensive. Schalke kam mit dem Rucksack von drei Niederlagen in Folge und dazu dem Rückstand nicht wirklich auf Touren - und doch zurück ins Spiel, weil die Münsteraner mit halfen. Erst ermöglichten gleich mehrere Fehlpässe Mehmet-Can Aydin einen Torschuss. Den wehrte SCP-Schlussmann Johannes Schenk nach vorne ab und Sylla nahm dankend mit einem präzisen Schuss aus kurzer Distanz zum 1:1 an.

Sylla entscheidend zur Stelle

Schalke wurde nicht unbedingt besser, aber Münster wackeliger. Nach einem Schalker Angriff bekamen die Gastgeber das Leder nicht aus dem Strafraum. Schließlich schoss Lukas Frenkert den fallenden Sylla an und von dessen Bauch holperte der Ball an Schenk vorbei zum 2:1 über die Linie. Fast aus dem Nichts war Schalke 04 zurück und in Führung.

Preußen antwortete mit wuchtigen Angriffen. Grodowski (76.) verzog knapp. Schalke verteidigte leidenschaftlich und Torwart Justin Heekeren räumte ab, was durchkam - wie zum Beispiel gegen Jano ter Horst (79.). So beendete S04 gleich in Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots seine Durststrecke und durfte wieder einen Sieg feiern.

Münster in Nürnberg, Schalke gegen Hertha

Für Preußen Münster geht es in der 2. Bundesliga mit einem Auswärtsspiel in Nürnberg weiter (Samstag, 05.10.2024, 13.00 Uhr). Auf Schalke wartet das Topspiel gegen Hertha BSC (Samstag, 20.30 Uhr).