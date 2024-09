Klare Heimpleite für Berlin Hertha BSC blamiert sich gegen Elversberg Stand: 29.09.2024 16:47 Uhr

Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SV Elversberg einen neuerlichen Rückschlag kassiert.

Gegen den Aufsteiger verloren die Berliner am Sonntag (29.09.2024) mit 1:4 (0:2) und verpassten den Sprung in die Spitzengruppe. Hertha tritt nach der dritten Saisonniederlage im Tabellenmittelfeld auf der Stelle. Elversberg vergrößerte durch den zweiten Sieg den Abstand zur Gefahrenzone.

Fiel enttäuscht, Steffen bescheiden

Hertha-Trainer Christian Fiel sah einige Dinge, "die man in diesem Moment dann nicht versteht, warum sie passieren. Heute haben wir es nicht gut gemacht und verdient verloren." Sein Team habe "in Ballbesitz Probleme gehabt" , zudem habe es "individuelle Fehler gegeben." "So kannst du ein Spiel nicht gewinnen" , sagte Fiel am ARD-Mikrofon.

Horst Steffen, Trainer der SV 07 Elversberg, erklärte: "Wir haben viel gearbeitet, gut gearbeitet gegen den Ball. Wir haben als Mannschaft sehr gut zusammengespielt." Am ARD-Mikrofon blieb er demütig: "Es ist eine Ehre, in der 2. Liga aufzutreten."

Berlin mit individuellen Fehlern

Semih Sahin (3., Foulelfmeter), Luca Schnellbacher (30.) und Muhammed Damar (52.) profitierten von individuellen Fehlern der Herthaner: Erst verteidigte Flügelspieler Derry Scherhant im eigenen Strafraum plump, dann lieferte Marton Dardai die unfreiwillige Vorlage zum zweiten Gegentreffer. Vor dem 0:3 verloren die Berliner leichtfertig im Mittelfeld den Ball und schauten beim Gegenstoß nur zu.

Auch offensiv lief bei den Berlinern vor 43.123 Zuschauern wenig zusammen, viel zu selten kam Hertha zum Abschluss. Mickael Cuisance (60.) verkürzte zwischenzeitlich. Elversberg lauerte auf Konter und war auch aus der Distanz gefährlich. Nach einem Handspiel von Luca Schuler traf Sahin erneut vom Elfmeterpunkt (65.).

Einziger Gewinner aus Berliner Sicht war der 16-jährige Boris Lum, der mit seiner späten Einwechslung zum jüngsten Profi der Hertha-Historie avancierte.

Boris Mamuzah Lum (links)

Hertha beim FC Schalke, Elversberg gegen Lautern

Im Topspiel am nächsten Wochenende muss Hertha BSC beim FC Schalke 04 antreten (05.10.2024, 20.30 Uhr). Elversberg spielt zuvor zuhause gegen den 1. FC Kaiserslautern (13.00 Uhr).