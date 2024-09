SSV-Torhüter schwer verletzt Ulm legt gegen Braunschweig nach - Ortag wird lange ausfallen Stand: 28.09.2024 14:30 Uhr

Der SSV Ulm hat gegen Eintracht Braunschweig den zweiten Sieg in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Der wurde allerdings überschattet von einer Verletzung von SSV-Keeper Christian Ortag, der aus großer Höhe auf Nacken und Schulter gestürzt war. Für den 3:1 (2:0)-Erfolg am Freitagabend (27.09.2024) sorgten die Tore von Romario Rösch, Maurice Krattenmacher und Felix Higl (Foulelfmeter), Levente Szabo erzielte den zwischenzeitlichen Braunschweiger Anschlusstreffer.

Laut einer SSV-Mitteilung am Samstag hat sich Ortag bei dem Sturz das Schlüsselbein gebrochen und wird lange ausfallen. Der Keeper sei bereits erfolgreich operiert worden. "Wir hoffen natürlich, dass er schnell wieder bei der Mannschaft sein kann" , hatte Ulms Trainer Thomas Wörle nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon gesagt. Den Sieg habe sein Team dann auch "für Chris" geholt. Immerhin war es der erste Heimsieg nach Aufstieg.

Doppelschlag verhindert weitere Ulmer 1:2-Pleite

Ulm und Braunschweig hatten das gleiche Ziel. Nachdem beiden Teams in der vergangenen Woche mit ihrem jeweils ersten Saisonsieg ein Befreiungsschlag gelungen war, ging es darum, gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf nachzulegen. Und bei diesem Vorhaben legte Ulm vor und blieb seinem bisherigen Muster treu.

Im vierten Heimspiel gingen die "Spatzen" nämlich zum vierten Mal mit 1:0 in Führung Nach einer feinen Kombination über die rechte Seite hatte Rösch wenig Mühe, den Ball aus acht Metern ins leere Tor zu schieben (14.). Das große "Aber" in Ulm: Bei den drei vorigen Malen hatten die Gastgeber die Partie jeweils noch mit 1:2 verloren. Doch sie sorgten noch in der ersten Halbzeit selbst dafür, dass das diesmal nicht geschehen konnte.

Nachdem Marvin Rittmüller die große Chance auf den Ausgleich vergeben hatte (20.), schaltete Ulm nach einem Ballgewinn im Mittelfeld blitzschnell um und Krattenmacher blieb bei seinem einsamen Lauf auf Eintracht-Torhüter Lennart Grill cool, schob den Ball eiskalt zum 2:0 ins Eck (39.).

Braunschweig in Unterzahl, Ulms Ortag sorgt für Schock-Moment

Für einen Moment sah es dann so aus, als könnte der erste Heimsieg des Aufsteigers noch ins Wanken geraten, weil Max Marie eine große Chance hatte, diese aber aus 15 Metern vergab (48.). Allerdings wurde die Aufgabe für Braunschweig nur zwei Minuten deutlich erschwert, weil Sven Köhler völlig zurecht mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde (50.).

Wenig später fehlte Krattenmacher bei einem Fernschuss nur ein halber Meter, um die Partie vorzeitig zu entscheiden (54.). Dann gab es für die Gastgeber einen ganz üblen Moment: Torhüter Christian Ortag fing einen langen Ball ab und landete auf seinem Nacken, musste nach etwa zehnminütiger Behandlungszeit mit der Trage vom Platz gebracht werden (65.).

Braunschweigs Szabo und Kaufmann bringen kurz Spannung

Ulm wirkte danach geschockt - und es wurde tatsächlich für einen kurzen Moment sportlich brenzlig. Szabo gelang der Anschlusstreffer (76.) und Fabio Kaufmann hatte mit einem Schuss aus 15 Metern die große Gelegenheit auf den Ausgleich, Ortag-Vertreter Niclas Thiede fischte den Ball aber aus dem Winkel (79.).

Ein völlig unnötiges Foul von Niklas Tauer sorgte dann für Beruhigung bei den heimischen Fans. Der Braunschweiger brachte Krattenmacher im eigenen Strafraum zu Fall, Higl verwandelte den fälligen Elfmeter zum Ulmer 3:1 ganz sicher (84.). Und damit durften die "Spatzen" erneut jubeln, die Verletzung von Ortag trübt den Erfolg allerdings.

Für Braunschweigs Trainer Daniel Scherning war es ein "Rückschritt", sagte er nach dem Spiel: "Wir hatten einen ganz vernünftigen Einstieg - bis zum 0:1, das so nicht fallen darf. Ulm hat uns bis zur Halbzeit den Schneid abgekauft über ganz einfache Mittel. Da hatten wir nichts entgegenzusetzen." Letztlich habe sich sein Team auch nach der Pause zu naiv angestellt.

Ulm in Köln, Braunschweig gegen Hannover

Der SSV Ulm spielt am nächsten Spieltag beim 1. FC Köln (05.10.2024, 13.00 Uhr). Braunschweig empfängt einen Tag später Hannover 96 (06.10., 13.30 Uhr).