Trotz Unterzahl in Schlussminuten Spielstarke Magdeburger triumphieren auch in Darmstadt Stand: 28.09.2024 14:58 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat einen "Lauf", wie man in der Fußballsprache sagt. Im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 ließ sich das Team auch von einem Platzverweis nicht stoppen und gewann mit 2:1 (1:1). Damit rückten die Magdeburger zunächst vor auf Platz zwei der Tabelle. Darmstadt bleibt im Tabellenkeller hängen.

Bundesliga-Absteiger Darmstadt und Trainer Florian Kohfeldt gingen mit einer klaren Parole ins Spiel: Ein Sieg musste her gegen den spielstarken 1. FC Magdeburg. Es war klar, dass dies nur mit außergewöhnlichem Einsatz und viel Kampf gelingen könnte. Entsprechend intensiv begannen die Lilien das Spiel: Magdeburg wurde schon im eigenen Aufbau konsequent attackiert.

Darmstadt mit frühem Lohn für die Arbeit

Lohn waren gute erste Szenen für die Heimmannschaft und auch ein erster Treffer: Isac Lidberg konnte sich wenige Meter vor dem Tor nach einer unübersichtlichen Szene gleich gegen drei Gegenspieler durchsetzen und drosch die Kugel schließlich aus vier Metern zum 1:0 ins Netz (11.).

Darmstadt blieb dran, fünf Minuten später hätte es eigentlich 2:0 stehen müssen: Luca Marseiler spielte einen intelligenten Pass in den Lauf von Kilian Corredor, dessen Schuss aus halblinker Position allerdings übers Tor strich.

Magdeburg nutzt SVD-Nachlässigkeit

Anschließend änderte sich das Bild: So ganz langsam kamen auch die zunächst überraschten Gäste besser ins Spiel. Oder besser gesagt: Darmstadt zog sich zurück. Unverständlich eigentlich, aber das Team von Trainer Florian Kohfeldt gab die Spielkontrolle bald völlig ab.

Was sich rächen sollte: Magdeburgs Livan Burcu kurvte in der 22. Minute von links nach innen und schoss überlegt ins lange Eck - 1:1. Nun war Magdeburg am Drücker, die fällige Führung ließ aber bis in die zweite Hälfte auf sich warten. In der 47. Minute ließ die Darmstädter Defensive Burcu erneut viel zu viel Platz. Seine Flanke von links fand in der Mitte Connor Krempicki, der mühelos zum 1:2 einschieben konnte.

Magdeburgs Mathisen muss runter

Der SVD kam nicht richtig klar, gegen die technisch versierten Magdeburger kam man nicht so rchtig ins rollen. Hoffnung auf mehr Spielanteile keimte in der 74. Minute auf, als Magdeburgs Marcus Mathisen nach einem Foul an Marseiler mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Darmstadt machte nun richtig Druck. Aber Magdeburg hat nicht nur gute Feldspieler, auch im Tor ist das Team außergewöhnlich gut besetzt. Dominik Reimann bekam in der Schlussphase mehrfach die Gelegenheit, sein Können zu zeigen. Der Keeper reagierte in den letzten zehn Minuten zweimal stark gegen Fynn Lakenmacher und Fabian Nürnberger, die jeweils aus kurzer Distanz scheiterten. Wenig später entschärfte Reimann einen gefährlichen Fernschuss von Merveile Papela gekonnt.

Das war es dann, der FCM entführte erneut drei wichtige Auswärtspunkte. Und rückte in der Tabelle vorerst auf Rang zwei vor.

Darmstadt in Karlsruhe, Magdeburg gegen Fürth

Darmstadt 98 spielt am kommenden Wochenende beim Karlsruher SC (04.10., 18.30 Uhr). Magdeburg empfängt Greuther Fürth (06.10., 13.30 Uhr).