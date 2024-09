WDR-Sport Glückliches Fimpel-Debüt - Schalke atmet auf Stand: 29.09.2024 12:44 Uhr

Schalke 04 hat mit Interimstrainer Jakob Fimpel hat die Talfahrt in der 2. Bundesliga vorerst beendet. Beim Sieg in Münster hatte S04 wieder, was zuvor gefehlt hatte: Glück.

Jakob Fimpel genoss die Wertschätzung der Fans im Gästeblock nach dem 2:1 (0:0)-Sieg der Schalker bei Preußen Münster am Samstagabend (28.09.2024). Sein erster Auftritt als Trainer im Profifußball war für den 35-Jährigen, bisher Coach der Schalker U23 in der Regionalliga West, anstrengend gewesen. "In den 90 Minuten ist es absolute Arbeit. Da rattert der Kopf die ganze Zeit, man ist ständig unter Spannung", sagte Fimpel nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon. "Jetzt kann man ein bisschen runterfahren."

Die Schalke-Elf hatte nach dem Rückstand durch den Treffer von Münsters Charalambos Makridis (53. Minute) Moral bewiesen: Durch zwei Tore von Moussa Sylla (67., 74.) drehte Schalke die Partie vor 12.672 Fans im Preußenstadion und brachte die Führung dann kämpferisch über die Zeit.

"Es war kein schönes Spiel von uns", sagte Fimpel nach dem Schlusspfiff in Münster. Er räumte auch ein, dass die Schalker Tore - ein Abstauber und ein kurioses "Billard-Tor" - glücklich zustandegekommen waren. Dennoch bilanzierte der gebürtige Baden-Württemberger auch: "Ich glaube schon, dass es ein gutes Gefühl gibt."

Denn das Glück hatte Schalke zuletzt oft gefehlt. Nach dem kuriosen 3:5 (3:1) im Heimspiel gegen Darmstadt 98 in der Vorwoche hatte sich S04 von Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots getrennt und Jakob Fimpel zum Interimstrainer gemacht.

"Er hat uns super vorbereitet, es ist auch nicht einfach gewesen für ihn", sagte Schalke-Kapitän Kenan Karaman nach dem Schlusspfiff in Münster über Fimpel. "Er hat uns viel mitgegeben, ist wirklich sehr engagiert gewesen."

In Münster setzte Fimpel auch auf zwei Spieler aus dem Schalke-Nachwuchs, nämlich auf den 18 Jahre alten Innenverteidiger Taylan Bulut und den 19-jährigen Mittelfeldspieler Max Grüger. "Ich habe es ihnen absolut zugetraut. Ich kenne sie schon ewig", sagte Fimpel nach der Partie. "Ich freue mich für die beiden, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben."

Erster Auswärtssieg der Zweitliga-Saison für S04

Nur vier Punkte hatte Schalke aus den ersten sechs Saisonspielen geholt. Der Sieg in Münster war der erste Schalker Auswärtssieg der Saison der 2. Bundesliga. Dadurch hat Schalke in der Zweitliga-Tabelle den Abstiegs-Relegationsplatz verlassen und kann erst mal aufatmen.

"Ich glaube, ein Quäntchen Glück haben wir uns heute erarbeitet, weil wir uns wirklich in jeden Zweikampf reingeworfen haben", sagte Karaman nach dem Duell in Münster. "Wir haben den Kampf angenommen."

Jetzt kommt Hertha BSC nach Gelsenkirchen

Nächster Gegner für Schalke ist Hertha BSC im Heimspiel am 5. Oktober ab 20.30 Uhr. Danach kommt die Länderspielpause.

Bis zu dieser Länderspielpause ist Fimpels Auftrag befristet worden. Was danach kommt, liegt vor allem in den Händen von Ben Manga, dem neuen starken Mann im Verein.