77. Und gleich die nächste Chance! Nach einer Ecke flippert das Leder am Strafraum, Friðjónsson köpft es dann an den Fünfmeterraum. Ter Horst will das Spielgerät über die Linie stochern, doch der herauseilende Heekeren macht sich breit und kann so abwehren.

77. Münster wechselt. Lorenz kommt für Grodowski und wird sich der Standards annehmen.

74. Moussa Sylla Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:2 durch Moussa Sylla

Die Gäste drehen die Partie mit einem ganz krummen Ding. Der Ball flippert am Strafraum, Mohr verlängert diesen mit dem Kopf, Paetow kommt auch mit dem Schädel dran. So springt das Spielgerät an den Elfmeterpunkt, wo Frenkert den bereits fallenden Sylla an den Bauch schießt und dieses so über Schenk hinweg ins Netz bugsiert. Der Keeper kommt nicht mehr rechtzeitig zurück auf die Linie, um zu Retten, der Stürmer lässt sich feiern. Was ist das bitter für die Preußen.

72. Auf der rechten Seite wird Antwi-Adjei an die Grundlinie geschickt und flankt in die Mitte. Allerdings hatte der Ball bereits die Linie überschritten und somit gibt es Abstoß für die Gastgeber.

69. Die Partie ist damit wieder offen, so richtig angedeutet hatte sich der Ausgleich nicht. Das Spiel bleibt damit enorm intensiv und spannend, beide Mannschaften schenken sich keinen Zentimeter.

67. Moussa Sylla Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Moussa Sylla

Schalke ist wieder da. Die Gastgeber leisten sich mehrere üble Fehlpässe im eigenen Drittel, jetzt spielt Paetow das Leder genau zu Aydin. Der zieht aus 18 Metern halbrechter Position auf das rechte Eck ab, Schenk taucht ab, kommt hin, kann aber nur nach vorne abwehren. Somit hat der eingelaufene Sylla keine Probleme, aus wenigen Metern einzuschieben, da kann man den Keeper nicht aus der Rechnung nehmen.

65. Wieder tauschen die Preußen. Németh, der fleißig, aber unauffällig war, wird durch Friðjónsson ersetzt.

64. Moussa Sylla Schalke Gelbe Karte für Moussa Sylla (FC Schalke 04)

Im Mittelfeld geht Sylla mit dem gestreckten Bein in einen Zweikampf mit Grodowski. Dafür sieht er eine Gelbe Karte.

63. Die Gastgeber bleiben dran, erarbeiten sich zwei Ecken in Folge und sind auch insgesamt griffiger. Wirklich Gefahr bringen die Standards jedoch nicht.

61. Bereits in der ersten Halbzeit sind einige Spieler weggerutscht, nun hat sich das Problem aber offenbar nochmal verschärft. Immer wieder liegen Akteure auf dem Rasen, weil es offenbar sehr seifig zu sein scheint.

59. Dann tauschen auch die Gastgeber. Deters und Preißinger kommen für Hendrix und Kyerewaa.

58. Fimpel reagiert auf den Rückstand und nimmt einen ersten Wechsel vor. Antwi-Adjei ersetzt Younes.

58. Christopher Antwi-Adjei Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Christopher Antwi-Adjei

58. Amin Younes Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Amin Younes

55. Jetzt müssen die Königsblauen sich schnell wieder aufrappeln, allerdings ist es der nächste Nackenschlag für eine angeschlagene Mannschaft. Münster kann sich nun noch mehr auf schnelle Tempovorträge konzentrieren.

53. Babis Makridis Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 1:0 durch Babis Makridis

Wieder kommen die Gastgeber besser aus der Kabine und jetzt haben wir auch einen Treffer. Aus dem rechten Halbfeld flankt Paetow weit auf den zweiten Pfosten, dort köpft Aydin unglücklich Bulut an, der nicht mehr reagieren kann. Somit hüpft das Spielgerät zu Makridis, der halblinks alleine vor Heekeren auftaucht und eiskalt im langen Eck vollendet. Wieder ist es ein individueller Fehler, der bei Schalke zum Gegentreffer führt.

50. Aus halbrechter Position zieht Mohr nach innen, sein Schuss kann zwar geblockt werden, so springt das Spielgerät aber zu Grüger. Dessen Schuss wiederum aus 15 Metern geht klar über den Kasten.

47. Beinahe leistet sich Heekeren, der hoch steht, einen haarsträubenden Ballverlust. Doch im letzten Moment kann er das Leder noch ins Seitenaus bugsieren.

46. Es gibt gleich die große Chance für die Gastgeber! Rechts schickt Grodowski Murkin auf die Bretter und flankt an den Fünfmeterraum. Dort ist Makridis relativ frei und köpft aus fünf Metern Richtung Tor, doch direkt vor ihm hat sich Heekeren aus seinem Kasten geworfen und kann das Leder noch mit den Fingerspitzen über die Latte lenken. Das war riskant vom Keeper, doch am Ende ist es eine tolle Tat.

46. Die Partie läuft wieder. Beide Mannschaften sind unverändert aus der Kabine gekommen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, zwischen Münster und Schalke steht es 0:0. Es ist eine intensive und abwechslungsreiche Partie, beiden Mannschaften ist anzumerken, dass sie nach vorne spielen wollen. Allerdings fehlt es uns noch an wirklich guten Torchancen, vor allem, weil dann im letzten Drittel die Präzision fehlt, aber auch gut verteidigt wird. Im zweiten Durchgang wird sowohl bei den Preußen als auch bei den Königsblauen etwas mehr Risiko nötig sein, wenn man hier als Sieger vom Feld gehen möchte. Spannung ist drin, bis gleich.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Aus 20 Metern halbrechter Position zieht Mohr ab, die Kugel geht jedoch klar zentral über den Kasten. Schenk muss da nicht eingreifen.

45. +1 Nach einem Querpass von Sylla schickt Younes Karaman per Kopf rechts in den Strafraum, das sieht ganz hübsch aus alles. Der Rückpass des Kapitäns findet dann jedoch keinen Abnehmer.

45. Drei Minuten gibt es noch obendrauf. Ein Treffer liegt hier nicht wirklich in der Luft.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Rechts behauptet sich Grodowski gut gegen Kalas und kann in den Strafraum eindringen. Seinen Rückpass schnappt Kyerewaa etwas dem einschussbereiten Mees weg, sein Abschluss aus sieben Metern halbrechter Position kann dann wiederum geblockt werden.

43. Bei einem Luftduell mit dem eigenen Mann tut sich Kirkeskov weh, kann aber nach kurzer Unterbrechung weitermachen. Beide Teams haben aktuell die Fehelerquote erhöht, vielleicht fällt so noch ein Treffer.

40. Die Preußen bekommen mal Tempo rein, von rechts geht Grodowski nach innen. Der Versuch aus 18 Metern ist weder Schuss noch Flanke, so geht das Leder weit am Kasten vorbei, aber auch der einlaufende Makridis kann es nicht erreichen.

39. Nach einer guten Verlagerung von Grüger zieht Younes von links nach innen, zieht dann aus 17 Metern ab. Allerdings ist der Schuss sehr schwach, dadurch bleibt er sofort an Paetow hängen.

38. Eine Ecke von rechts führt Mohr kurz aus und bekommt das Leder von Younes sofort zurück. Anschließend zieht er in die Mitte, der Schuss aus 22 Metern ist jedoch keine schwere Aufgabe für Schenk.

36. An der rechten Eckfahne kann sich Aydin gegen Kirkeskov und Mees behaupten, holt einen Freistoß heraus. Allerdings hat er sich dabei wehgetan, muss behandelt werden.

34. Dass Grodowski im Abseits stand, darüber besteht eigentlich kein Zweifel, die Frage ist nur, von wem eigentlich der Ball kam. Der VAR schaut sich das Ganze an, bittet Braun aber nicht an den Bildschirm. Die Entscheidung bleibt bestehen, es steht weiter 0:0. Eine schwierige Situation.

32. Münster jubelt, doch die Fahne ist oben. Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld legt Makridis zentral im Sechzehner für Mees ab, der abschließen will, jedoch mehr von Schallenberg angeschossen wird. Somit hüpft das Leder nach halblinks zu Grodowski, der aus neun Metern rechts unten einschiebt. Heekeren kommt noch mit dem Fuß ran, kann aber nicht entscheidend eingreifen, das Spielgerät geht vom Pfosten ins Netz. Allerdings stand der Torschütze wohl in der verbotenen Zone.

30. Noch in der eigenen Hälfte startet Kalas ein Dribbling, das ihn bis an den gegnerischen Sechzehner führt, er wird einfach nicht richtig angegriffen. Über Karaman kommt das Leder so zu Younes, dessen Linksschuss aus 17 Metern jedoch abgeblockt werden kann.

29. Hendrix geht im Mittelfeld robust in einen Zweikampf mit Karaman und bekommt das Foul gegen sich gepfiffen. So langsam muss der Mittelfeldakteur aufpassen, er ist schließlich bereits vorbelastet.

27. Auf der rechten Seite kann ter Horst bis zur Grundlinie durchstoßen und flankt dann in die Mitte. Wieder ist die Strafraumbesetzung gut, Kyerewaa kommt so zum Kopfball. Allerdings kann er diesen aus sieben Metern nicht drücken und die Kugel fliegt klar über das Tor.

24. Beim eigenen Aufbau schiebt Schenk enorm weit mit an, um dann einen der breitstehenden Innenverteidiger zu bedienen. So kann Frenkert zum Beispiel halblinks bis zur Mittellinie vorstoßen, sein langer Ball fliegt jedoch unberührt bis in die Arme von Heekeren.

21. Es fehlen etwas die wirklich großen Chancen in dieser Partie, die ansonsten aber durchaus abwechslungsreich ist. Die Gastgeber wirken etwas griffiger und agieren dabei auch durchaus mutig, man zieht sich nicht zurück, um die Schalker mal machen zu lassen.

19. Immer wieder schleudert Paetow enorm lange Einwürfe von beiden Seiten in den Sechzehner der Schalker. Noch ist aus diesen aber keine wirkliche Möglichkeit entstanden.

16. Bei einem Kontergegenstoß grätscht Hendrix äußerst riskant, erobert so aber das Leder. Wenn er da nur eine Sekunde später dran ist, wird er wohl schon die zweite Gelbe Karte sehen und damit Feierabend haben. So ist das Ganze aber nochmal gut gegangen.

14. Über links hat Murkin etwas Platz und flankt in die Mitte, in der Mitte steigt Sylla hoch. Der Kopfball aus neun Metern geht klar über das Tor.

12. Es ist eine intensive Anfangsphase, beide Teams agieren zügig nach vorne. Münster will die Verunsicherung, die bei Schalke definitiv vorhanden ist, nutzen. Die Gäste wiederum wollen sich sofort Selbstvertrauen zurückholen über gute Aktionen.

9. Jorrit Hendrix Pr. Münster Gelbe Karte für Jorrit Hendrix (Preußen Münster)

Auch Hendrix kassiert eine unnötige Verwarnung. Der Pfiff im Mittelfeld war längst ertönt, dennoch köpft der Mittelfeldakteur das Leder noch weg. Somit sieht er auch er eine Gelbe Karte.

8. Amin Younes Schalke Gelbe Karte für Amin Younes (FC Schalke 04)

Nachdem Murkin ein Foul gegen ihn nicht gepfiffen bekommt, regt sich Younes fürchterlich auf. Dafür sieht er sofort die erste Gelbe Karte der Partie.

7. Die Gastgeber erwischen den bessere Start. Mit vielen Spielern besetzt Münster den Strafraum, auch Mees ist da dabei und wird von rechts mit einer Flanke von ter Horst gefunden. Allerdings setzt er den Flugkopfball vom Elfmeterpunkt nicht richtig, weshalb Heekeren nicht eingreifen muss.

5. Bei den Gästen stehen die Außenverteidiger enorm hoch, inzwischen ist klar, dass Schalke mit einer Viererkette agiert. Aydın klärt eine Hereingabe nicht richtig, weshalb Mees aus 17 Metern zentraler Position umgehend abziehen kann, das Leder jedoch klar neben den linken Pfosten setzt.

3. Eine Hereingabe von Paetow von links nimmt Makridis zentral gut runter und dreht sich dann clever um die eigene Achse. Der anschließende Schuss aus 16 Metern geht jedoch klar über das Gehäuse.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Schalke hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Robin Braun den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Das letzte Duell dieser beiden Teams ist schon ziemlich lange her, Münster war aber auch lange in den Niederrungen des Fußballs versunken. 1990/1991 traf man, ebenfalls in der 2. Bundesliga aufeinander, beide Spiele konnte Schalke für sich entscheiden. Mehr Erfahrung hat die 2. Mannschaft der Königsblauen, übrigens inklusive Jakob Fimpel, mit den Preußen, da man in der Regionalliga West bis vor etwas mehr als einem Jahr noch Konkurrenten war, bevor die Gastgeber ihren Durchmarsch starteten. Hier hatte Münster zuletzt das bessere Ende für sich, heute leiten wir ein neues Kapitel dieses Aufeinandertreffens ein.

Denn bei Schalke, das muss man so knallhart sagen, brennt mal wieder der Baum. Karel Geraerts und Marc Wilmots sind Geschichte, interimsmäßig übernimmt Jakob Fimpel nach dem desaströsen 3:5 nach 3:0-Führung gegen Darmstadt. Nur vier Punkte haben die Königsblauen auf dem Konto, insbesondere die Abwehr ist mit schon 16 Gegentreffern komplett verunsichert. Heute gegen Münster will man nun die Wende einleiten, das wird dann sicherlich auch über den weiteren Verlauf der Trainersuche entscheiden. Im dann folgenden Spiel gegen Hertha BSC sitzt noch Fimpel auf der Bank, dann soll der neue Mann präsentiert werden. Einfach ist die Aufgabe definitiv nicht.

Uns steht bereits früh in der Saison ein richtungsweisender Abstiegskracher bevor, bei einer Mannschaft konnte man damit rechnen. Münster gehört als Aufsteiger natürlich immer zu den Kandidaten, schlägt sich bisher mit fünf Punkten aber ordentlich. Wichtig war der erste Dreier für die Preußen am vergangenen Wochenende gegen Mitaufsteiger Regensburg, das 3:0 dürfte einige Knoten gelöst haben. Somit kann der Gastgeber heute befreit aufspielen, gegen einen verunsicherten Gegner, dem man zudem auch noch über Konter gefährlich werden kann, rechnet man sich sicherlich eine Überraschung aus.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Münster beruft Trainer Sascha Hildmann mit Grodowski einen Neuen im Vergleich zum letzten Ligaspiel in die Startelf. Für ihn muss Amenyido weichen, der sich im letzten Spiel früh einen Innenbandriss zugezogen hatte. Dazu sind auch Batmaz, Bazzoli, Behrens, Kirsch und Mrowca verletzt. Auf der anderen Seite rotiert auch der Schalker Interims-Coach Jakob Fimpel. Die beiden jungen Bulut und Grüger, der zu seinem Debüt kommt, ersetzen Kamiński und Antwi-Adjei in der Anfangsformation. Dabei muss er verletzungsbedingt noch auf Bachmann, Gantenbein und Seguin verzichten, Drexler und Fährmann bleiben von der 1. Mannschaft ausgeschlossen.