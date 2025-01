Sprung auf Platz zwei 5:2 nach 0:2 - Magdeburg dreht Spiel in Elversberg Stand: 19.01.2025 15:53 Uhr

5:2 nach 0:2: Der 1. FC Magdeburg hat das Verfolgerduell bei der SV Elversberg gedreht und ist in der Tabelle auf Platz zwei geklettert. Mann des Spiels war Martijn Kaars.

Vor 10.000 Zuschauern in der Arena an der Kaiserlinde erzielten Luca Schnellbacher (3.) und Lukas Petkov (36.) die Tore für die Gastgeber, die nach einer Roten Karte gegen Frederik Schmahl (44.) die zweite Halbzeit in Unterzahl spielten. Martijn Kaars (47., 70., 90.+1), Xavier Amaechi (77.) und Mo El Hankouri (82., Foulelfmeter) drehten die Partie.

Während Magdeburg mit 31 Punkten jetzt Zweiter ist, rutschte Elversberg mit 28 Zählern auf Rang sieben.

Start nach Maß für Elversberg

Elversberg legte einen Start nach Maß hin und ging nach der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld ging es schnell über die rechte Seite nach vorne, Muhammed Damar legte den Ball per Hacke auf Schnellbacher und der traf zum frühen 1:0.

Die Gäste aus Magdeburg schüttelten sich nur kurz. Elversbergs Torwart Nicolas Kristof verhinderte den Ausgleich gleich zweimal, er parierte zunächst im Eins-gegen-eins gegen Kaars und dann auch noch den Nachschuss von El-Hankouri. Und kurz danach waren die Gastgeber erneut im Glück, weil Kaars nach einem Steckpass frei vor Kristof auftauchte, den Ball dann aber noch quer zu Baris Atik legte. Florian Le Joncour ging dazwischen. Und in der 20, Minute war es erneut Kaars, der nach einer schönen Flanke von von El-Hankouri aus kurzer Distanz an Kristof scheiterte.

Es blieb eine intensive Partie und dann, es lief die 28. Minute, waren auch die Elversberger mal wieder dran. Damar tauchte nach einem schönen Spielzug links im Strafraum auf, scheiterte mit einem Flachschuss aber an Torwart Dominik Reimann, der den Fuß ausfuhr.

Und dann legte die SVS nach. Wieder verlor Magdeburg im Mittelfeld den Ball und es ging ganz schnell. Petkov ging auf der rechten Seite auf und davon, umspielte im Strafraum noch seinen Gegenspieler und schlenzte den Ball mit dem Außenrist ins lange Eck - ein Klasse-Tor.

Platzverweis als Knackpunkt

Kurz vor der Pause dann ein Lichtblick für Magdeburg. Nach einem Ballverlust wusste sich Frederik Schmahl nur mit einer Notbremse gegen El Hankouri zu helfen, der frei aufs Tor zugelaufen wäre. Schiedsrichter Lars Erbst zückte die Rote Karte.

Im Wissen, jetzt in Überzahl zu sein, legte Magdeburg nach dem Wiederanpfiff los, und es dauerte keine zwei Minuten bis zum Anschlusstreffer. Burcu leitete eine Flanke von Nollenberger auf Kaars und der drückte den Ball per Kopf über die Linie.

In der Folge zog sich Elversberg weit zurück und legte sich früh darauf fest, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Magdeburg mühte sich ab, kam aber nicht mehr zu klaren Chancen.

Kaars der Mann des Spiels

Bis zur 70. Minute. Da spielte Atik einen Steckpass auf Kaars, der den Ball vorbei an Kristof ins Tor schob. Schiri Erbst entschied zunächst auf Abseits, der Treffer galt aber doch.

Und der FCM blieb dran und legte nach. Amaechi legte sich an der Strafraumgrenze in aller Ruhe den Ball zurecht und schlenzte ihn ins lange Eck.

Danach brach Elversberg auseinander. Nachdem Maurice Neubauer Kaars im Strafraum zu Fall gebracht hatte, verwandelte El Hankouri den fälligen Foulelfmeter und in der Nachspielzeit legte Kaars mit seinem dritten Treffer nach.

Elversberg in Köln, Magdeburg gegen Barunschweig

Elversberg muss am nächsten Spieltag am Samstag auswärts beim 1. FC Köln ran (25.01.2025, 13.00 Uhr). Magdeburg empfängt schon am Freitag Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr).