Sieg in Regensburg Hannovers Ngankam sorgt für Jubel bei Breitenreiter-Rückkehr Stand: 17.01.2025 21:07 Uhr

André Breitenreiter ist zurück bei Hannover 96 - und im ersten Spiel des neuen, alten Trainers gab es für die Niedersachsen in der 2. Fußball-Bundesliga direkt Grund zum Jubeln.

Das einzige Tor des Spiels fiel nach einem ruhenden Ball. Einen Freistoß von Enzo Leopold verlängerte Hyun-ju Lee mit dem Kopf zu Jessic Ngankam, der in der 35. Minute aus kurzer Distanz zum 0:1 (0:1)-Endstand traf.

So gewann 96 das erste Spiel unter dem neuen Trainer André Breitenreiter, 51, der so neu in Hannover gar nicht ist. Einst spielte er für den Klub in der Bundesliga, später führte er ihn als Trainer zurück dorthin, ehe sich Hannover anderthalb Jahre später von ihm trennte. Das ist sechs Jahre her.

Nun soll Breitenreiter Hannover 96 als Nachfolger von Stefan Leitl noch einmal zurückführen in die Bundesliga. Die Chancen stehen gerade nicht schlecht: Nach dem Sieg gegen Regensburg klettert 96 zumindest für eine Nacht auf Rang zwei (30 Punkte), der am Saisonende den direkten Aufstieg bedeuten würde.

Regensburg trifft zweimal Aluminium

Gegen Jahn Regensburg hatte 96 allerdings in einigen Szenen Glück, das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Nur zwei Beispiele: Eric Hottmann traf in der Anfangsphase ebenso den Außenpfosten (12.) wie kurz vor Schluss Noah Ganaus (89.). Außerdem scheiterte Winter-Zugang Sargis Adamyan bei einer Großchance am gut reagierenden 96-Torwart Ron-Robert Zieler (22.).

Regensburg in Ulm, Hannover gegen Münster

Jahn Regensburg bleibt nach der 13- Niederlage im 18. Saisonspiel Tabellenletzter (11 Punkte). Am kommenden Wochenende ist Regensburg auswärts beim SSV Ulm gefragt (26.01., 13.30 Uhr). Hannover spielt zeitgleich zuhause gegen Preußen Münster.