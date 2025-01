Starkes Comeback von Darmstadt Düsseldorf gibt Zwei-Tore-Führung aus der Hand Stand: 17.01.2025 20:24 Uhr

Fortuna Düsseldorf ermöglicht dem SV Darmstadt 98 durch eigene Nachlässigkeit ein Comeback und verpasst zum Rückrundenstart einen möglichen Sieg im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga.

Die Fortuna musste sich am 18. Spieltag trotz einer 2:0-Führung am Ende mit einem 2:2-Unentschieden und ließ damit eine gute Chance liegen, in der engen Tabelle der 2. Bundesliga einen Sprung nach oben zu machen.

Mit 27 Punkten bleibt Düsseldorf vor den Samstagspielen mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Köln in Lauerstellung, Darmstadt hat nun 25 Punkte auf dem Konto.

Corredor-Doppelpack innerhalb von drei Minuten

Myron van Brederode brachte die Fortuna in der 41. Minute in Führung mit einem überlegten Schlenzer in Führung. Giovanni Haag (61.) legte nach der Pause mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nach.

Ein ungeschicktes Einsteigen von Nicolas Gavory im Strafraum brachte Darmstadt ins Spiel zurück. Killian Corredor verwandelte den berechtigten Elfmeter (69.) und erzielte drei Minuten später auch den Ausgleich per Kopf nach einem Eckball (72.).

Düsseldorf muss nach Karlsruhe, Darmstadt gegen Paderborn

Für Düsseldorf geht es 19. Spieltag am kommenden Samstag (13.00 Uhr) nach Karlsruhe. Darmstadt empfängt am Sonntag (13.30 Uhr) den SC Paderborn.