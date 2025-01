Heimsieg gegen Elversberg Ljubicic schießt Köln zurück an die Spitze Stand: 25.01.2025 15:23 Uhr

In einem schwungvollen Zweitligaspiel mit mehreren VAR-Einsätzen hat sich der 1. FC Köln glücklich gegen die SV Elversberg durchgesetzt und Platz eins in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst zurückerobert.

Dejan Ljubicic (81.) besorgte in der Schlussphase den Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg der Kölner. Zuvor wurde jeweils ein Treffer auf beiden Seiten nach Videobeweis zurückgenommen. Nach dem 0:1 zum Jahresauftakt im Topspiel beim Hamburger SV ist der "Hinrunden-Meister" mit 34 Punkten erst einmal zurück auf Platz eins. Die Hamburger treten am Abend bei Hertha BSC an.

Elversberg, das in der Nachspielzeit noch Elias Baum (90.+3) mit Gelb-Rot verlor, hängt nach der dritten Niederlage in Folge mit 28 Punkten erst einmal im Mittelfeld der Tabelle fest.

Ljubicic mit früher Chance für Köln

Die Gastgeber kamen deutlich besser in die Partie. In einer von beiden Seiten schwungvoll geführten Startphase gab Ljubicic (2.) früh den ersten Torschuss ab, doch sein Schlenzer von halblinks strich knapp über das Elversberger Tor. Nach knapp einer Viertelstunde übernahm die SVE aber mehr und mehr Ball- und Spielkontrolle. Allerdings fehlte den Saarländern die Durchschlagskraft Richtung Tor.

So neutralisierten sich letztlich beide Teams bis zur Pause, bei leichten optischen Vorteilen für Elversberg. Auch in Durchgang zwei starteten beide Mannschaften mit Tempo. Wieder hatte Köln durch einen Martel-Kopfball (50.) im Anschluss an eine Ecke den ersten Abschluss. Doch dann kam eine starke Phase der Gäste.

VAR-Einsätze kassieren zwei Treffer

Fisnik Asslani (51.) bejubelte nach einem Konter schon das 0:1, wurde aber nach Ansicht der Videobilder wegen Abseits zurückgepfiffen. Nur wenig später fuhr das Team von Trainer Horst Steffen den nächsten guten Konter. Maurice Neubauer (54.). kam letztlich links im Strafraum frei an den Ball, traf aber nur das Außennetz. Noch näher dran war Lukas Petkov (58.), der von halbrechts nur den Posten des FC-Tores traf.

Mitten in diese Drangphase hinein fiel dann scheinbar das 1:0 für die "Geißböcke". Linton Maina (66.) hatte sich auf links gegen Lukas Pinckert durchgesetzt, ins lange Eck getroffen und Schiedsrichter Tom Bauer den Treffer auch zunächst gegeben. Doch auf einen Hinweis des VAR überprüfte der Unparteiische den Zweikampf noch einmal und erkannte den Treffer wegen eines Schubsers von Maina wieder ab.

Ljubicic schlenzt den Ball zum Siegtor rein

Die Partie blieb danach offen. Köln warf sich mit viel Herz in die Partie, Elversberg hatte die bessere Spielanlage. Schließlich belohnte sich der FC in der Schlussphase. Elversberg klärte eine Pacarada-Flanke nicht sauber. Maina hatte das Auge für Ljubicic an der Strafraumgrenze und der Österreicher drehte den Ball perfekt zum 1:0 ins rechte untere Eck.

Elversberg verstärkte danach seine Bemühungen, doch die FC-Abwehr arbeitete mit viel Aufwand dagegen. Ein Tor fiel nicht mehr, doch Baum kassierte noch für ein Foul die zweite Gelbe Karte und musste vom Platz.

Köln muss nach Braunschweig

Der 1.FC Köln ist am Samstag (01.02.2025, 13 Uhr) bei Eintracht Braunschweig zu Gast. Die SV Elversberg trifft bereits am Freitag (18.30 Uhr) auf den Karlsruher SC.