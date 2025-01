Freundschafts-Duell auf Schalke S04 bestraft Nürnbergs Schläfrigkeit Stand: 25.01.2025 15:01 Uhr

Mit zwei schnellen Toren hat Schalke 04 einen Drei-Punkte-Erfolg gegen den befreundeten 1. FC Nürnberg eingefahren. Die Knappen gewannen am Samstag verdient mit 3:1 (3:1), Moussa Sylla gelang dabei erneut ein Doppelpack, Schalke ist nun fünf Partien in Folge ungeschlagen.

Der Club verschlief vor allem die erste Hälfte, was die Gastgeber eiskalt ausnutzten. Kenan Karaman traf schon nach sechs Minuten zum 1:0, wenig später erhöhte Moussa Sylla (15.). Fast schon im Gegenzug stellte Stefanos Tzimas den Anschluss her. Kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Max Burda gelang Sylla sein zweites Tor. In der Tabelle rückten die Schalker nun ganz dicht an die Franken heran, deren Fans eine lange und gute Fan-Freundschaft verbindet. Nürnberg ist aktuell Zwölfter mit 25 Zählern, Schalke ist als 13. ein Pünktchen dahinter und hat den Abstand auf die Abstiegszone auf inzwischen neun Zähler ausgebaut.

Schalke macht früh Dampf

Schalke 04 begann die Partie deutlich engagierter und wacher als die von Miroslav Klose trainierten Nürnberger. Schon in der fünften Minute bediente Taylan Bulut perfekt Sylla, der sich den Ball aber zu weit vorlegte. Doch nur Sekunden später musste Club-Keeper Jan Reichert den Ball aus seinem Tor holen: Eine Freistoßflanke von Tobias Mohr verwertete Karaman artistisch aus etwa neun Metern.

Schalke blieb konzentriert und arbeitete am zweiten Treffer, der auch schnell gelang. Anton Donkor legte nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte ideal für Sylla auf, der aus ca. zwölf Metern links unten unhaltbar ins Tor schoss. Doch diesmal konnte Nürnberg schnell antworten.

Jens Castrop blieb im Strafraum der Hausherren hartnäckig und legte den Ball fußballerisch anspruchsvoll von rechts in die Mitte. Dort stand Tzimas goldrichtig und traf aus kurzer Distanz.

Die Schalker blieben konzentriert, scheiterten mit einem Pfostentreffer durch Paul Seguin, ehe Sylla gegen einen schwache Nürnberger Abwehr aus nicht mehr als fünf Metern zum 3:1 traf. Wieder kam das Zuspiel von Mohr.

Nürnberg nun wacher, aber ohne Torchancen

Klose stellte sein Team auf mehreren Positionen in der Pause um und stoppte dadurch den Schalker Spielfluss erfolgreich. Die Gäste erarbeiteten sich mehr Spielanteile und ließen keine weiteren substanziellen Schalker Chancen zu. Gleichzeitig aber gelang es den Franken nicht, selbst Torchancen zu kreieren. Zudem verhinderten mehrere Behandlungsphasen von Spielern nach Zweikämpfen den "Flow" im Nürnberger Spiel.

Stattdessen hatte der FCN in der Schlussphase sogar noch Glück, als Keeper Reichert den Ball seinem eigenen Abwehrspieler Ron Schallenberg an den Kopf schoss, von wo aus der Ball nur knapp über das eigene Tor strich. Schallenberg musste kurz behandelt werden, konnte aber weitermachen. Donkor gelang in der Schlussminute der vierte Schalker Treffer, der aber zurecht wegen Abseits aberkannt wurde. Das Team von Kees van Wonderen brachte den Sieg dank disziplinierter Abwehrarbeit im zweiten Abschnitt gut über die Zeit.

Schalke gegen Magdeburg, Nürnberg gegen Darmstadt

Der FC Schalke trifft am Samstagabend (1.2.2025, 20.30 Uhr) auf den 1.FC Magdeburg. Der 1.FC Nürnberg empfängt bereits am Freitag (18.30 Uhr) Darmstadt 98.