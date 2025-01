Darmstadt verliert Anschluss Riemann feiert erfolgreiches Paderborn-Debüt Stand: 26.01.2025 15:30 Uhr

Nur wenige Tage nach seiner Verpflichtung durfte Manuel Riemann erstmals für den SC Paderborn ran - und auch jubeln. Bei Darmstadt 98 gab es in der 2. Liga einen wichtigen 1:0 (1:0)-Sieg, das entscheidende Tor erzielte Felix Platte in der 37. Minute.

Dadurch ist Paderborn im extrem umkämpften Aufstiegsrennen wieder auf Rang sechs vorgerückt und hat mit 31 Punkten nur drei Zähler Rückstand auf die beiden erstplatzierten Teams Hamburger SV und 1. FC Köln. Für Darmstadt dürfte sich dagegen nach einem starken Zwischenlauf im Jahr 2024 das Aufstiegsthema allmählich erledigt haben, das Team von Trainer Florian Kohfeldt bleibt mit nur 25 Punkten im Mittelfeld der Tabelle kleben.

Riemann sofort das Mittel gegen Paderborns Schwierigkeiten im Tor

Unter der Woche hatten die Paderborner Riemann vom VfL Bochum verpflichtet, um das von Trainer Lukas Kwasniok am Jahresende deutlich angesprochene Torhüterproblem zu lösen. Wie groß die Hoffnungen auf den Routinier sind, zeigte, dass er sofort in die Startelf rückte - und so erstmals seit seinem Kader-Rauswurf in Bochum im Endspurt der Saison 2023/24 zum Einsatz kam.

Während des Spiels rückte Riemann zunächst aber nicht in den Blickpunkt - denn seine Paderborner waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Das Kwasniok-Team verdeutlichte sofort, dass es weiter im Aufstiegsrennen bleiben wollte und traf auch schnell zweimal. Doch sowohl Platte (3.) als auch Filip Bilbija (13.) waren bei ihren Erfolgserlebnissen mit dem Oberarm am Ball, die Treffer zählten nicht.

Platte trifft - und verletzt sich wenig später wieder

Ansonsten war es eine zerfahrene Partie, in der Sven Michel per Fernschuss (31.) lange die einzig vernünftige Offensivszene hatte. Doch dann sorgte eine zu weit geratene Ecke für die verdiente Gästeführung. Marvin Mehlem bekam die jenseits des zweiten Pfostens auf den Kopf und brachte den Ball wieder in die Mitte, wo Platte aus kurzer Distanz vollendete (37.).

Es war der erste Torerfolg für den so verletzungsgeplagten Stürmer in dieser Saison - der leider kurz danach wieder im Pech war. Nach einem Kopfballduell mit Aleksandar Vukotic ging Platte zu Boden und hielt sich den Rücken, nach der folgenden Behandlung musste er dann mit der Trage vom Platz gebracht und ausgewechselt werden (42.). Und auch seinen Kollegen fehlte kurz vor der Pause das Glück, als Marcel Schuhen erst einen Obermair-Freistoß und dann den Nachschuss von Bilbija parieren konnte (45.+3).

Riemann muss erstmals eingreifen, Darmstadt aber nicht gefährlich

Darmstadt enttäuschte in der ersten Halbzeit vollends, wurde aber mit Beginn des zweiten Durchgangs besser. Und so langsam bekam auch Riemann mehr zu tun, der erste Schuss auf sein Tor von Fraser Hornby fiel ihm aber zunächst noch genau in die Arme (53.). Beim Fernschuss von Fabian Nürnberger war das Fehler-Potenzial schon deutlich höher, aber auch da war der 36-Jährige sehr sicher zur Stelle (56.).

Riemann tat den Paderbornern gerade in dieser Phase richtig gut, weil er enorm viel Sicherheit und Ruhe ausstrahlte. Darmstadt spielte zwar nach vorne und hatte viel Ballbesitz, war aber einfach nicht gefährlich im Spiel nach vorne. Der nach wie vor andauernde Ausfall von Topstürmer Isac Liedberg machte sich schmerzhaft bemerkbar und die Zeit für die Wende verging allmählich.

Boetius feiert Comeback - aber kein Happy End

Nach 75 Minuten hatte Hornby nach einer flachen Hereingabe die bis dahin größte Darmstädter Möglichkeit, sein Schuss aus kurzer Distanz wurde im letzten Moment aber noch geblockt. Unmittelbar danach wechselte Kohfeldt gleich viermal, brachte unter anderem Jean-Paul Boetius, der nach einer Krebserkrankung sein Comeback feierte.

Doch auch der Mittelfeldspieler, der insgesamt 143 Bundesligaspiele für Mainz 05 und Hertha BSC bestritten hatte, schaffte es nicht, seine neue Mannschaft ins Rollen zu bringen. Riemann durchlebte so eine ruhige Schlussphase, seine Vorderleute erledigten abgesehen von einer kleinen Unsicherheit in der Schlussminute die Arbeit für ihn - und so durften sie gemeinsam einen erfolgreichen Auftakt bejubeln.

Den will das Kwasniok-Team in der nächste Woche bestätigen, wenn es am Sonntag (02.02.2025) im eigenen Stadion gegen Greuther Fürth geht. Darmstadt muss bereits am Freitag beim 1. FC Nürnberg ran.