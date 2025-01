Sieg in Fürth nach Rückstand Kaiserslautern ist Tabellenzweiter, zumindest für eine Nacht Stand: 24.01.2025 21:50 Uhr

Zweiter Sieg in Folge: Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend (25.01.2025) auch bei der SpVgg Greuther Fürth gewonnen.

Für den Schlusspunkt sorgte Kaiserslauterns Torjäger Ragnar Ache, der diesmal nur Joker war. Ache, 26, kam zu Beginn der zweiten Hälfte und traf in der Nachspielzeit zum 4:2 (1:1)-Siegtreffer (90.+4). Zuvor waren für Lautern auch Marlon Ritter (28.), Daisuke Yokota (52.) und Filip Kaloč (73.) erfolgreich.

"Wenn du auswärts vier Tore schießt, dann hast du auch verdient gewonnen" , sagte Kaiserslauterns Trainer Markus Anfang der Sportschau. "Deswegen: Kompliment an meine Jungs."

In der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga klettert Kaiserslauten (32 Punkte) zumindest über Nacht auf Rang zwei, der am Saisonende den direkten Aufstieg garantieren würde. Doch diesen Platz könnte der FCK schon am Samstag wieder verlieren, dann spielen der 1. FC Köln, der Hamburger SV und der Karlsruher SC, die Lautern mit (hohen) Siegen überholen würden.

Rot für Müller - für Fürth ist es ein Abend zum Vergessen

In Fürth hätten sie auf das Ende dieses Fußballballabends sicher gut verzichten können. Dabei hatte alles so gut begonnen für Trainer Jan Siewert und seine Spieler: Philipp Müller brachte die Spielvereinigung früh in Führung(6.). Vor der Pause hatten die Fürther zudem gleich zweimal Pech bei Pfostenschüssen von Roberto Massimo (12.) und Winter-Zugang Felix Klaus (26.).

Später traf dann Branimir Hrgota, doch am Ende waren zwei Tore zu wenig für Fürth (68.). In der Schlussphase sah zu allem Überfluss Fürths Torschütze Müller wegen eines harten Foulspiels Rot (84.). In Unterzahl spielte seine Mannschaft allerdings nur kurze Zeit, dann flog Kaiserslauterns Jan Gyamerah wegen einer Tätlichkeit mit Gelb-Rot vom Platz (86.).

"Wir haben das Spiel verloren. Das darf uns nicht passieren, wenn du so eine Leistung abrufst" , sagte Fürths Trainer Jan Siewert im Gespräch mit der Sportschau. So bleibt die Spielvereinigung weiter im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Siewert sagte nach der neunten Niederlage im 19. Ligaspiel: "Wir schaffen das nur gemeinsam."

Fürth muss nach Paderborn

Am nächsten Sonntag (2.2.2025, 13.30 Uhr) muss Greuther Fürth beim FC Paderborn antreten. Der 1.FC Kaiserslautern empfängt zeitgleich Preußen Münster.