KSC neuer Tabellenführer Karlsruhe entführt drei Punkte aus Paderborn Stand: 21.12.2024 15:01 Uhr

Der Karlsruher SC hat zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga dank einer beherzten Abwehrleistung einen Sieg gefeiert und beim SC Paderborn mit 2:1 (2:1) gewonnen.

Sebastian Jung (16.) und Budu Zivzivadze (35.) trafen für den KSC. Raphael Obermaier traf vom Punkt für die Paderborner (45.) Damit überholen die Karlsruher den SCP in der Tabelle und schieben sich zumindest vorübergehend sogar auf Rang eins.

KSC trifft mit ersten Angriff

Von Beginn an lief der Ball fast ausschließlich in den Reihen der Paderborner. In Führung ging dann aber plötzlich der KSC. Nach einer Flanke von Fabian Schleusener prallte der Ball vom Oberschenkel Zivzivadzes in die Mitte, wo Jung nur noch einschieben musste (16.). Es war der erste Angriff der Karlsruher.

Paderborn ließ sich nicht beirren und spielte weiter dominant - und lag nach 35 Minuten auf einmal mit 0:2 hinten. Nach einem langen Abstoß von KSC-Torhüter Max Weiss spielte Paderborns Calvin Brackelmann den Ball zurück auf Torhüter Markus Schubert. Schubert sprang der Ball jedoch zu weit vom Fuß, Zivzivadze bedankte sich und schob zum 2:0 ein (35.).

Obermaier trifft vom Punkt

Kurz vor der Pause kam der SCP aber noch zurück ins Spiel. Schiedsrichter Max Burda schaute sich ein Foul von Marcel Beifus an Felix Platte im Strafraum auf dem Videomonitor an und zeigte anschließend auf den Punkt. Obermaier verwandelte sicher ins linke untere Eck (45.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Paderborn blieb die dominante Mannschaft, kam gegen die organisierte Karlsruher Defensive aber nur schwer zu Abschlüssen. Und wenn der SCP mal durchkam, war Weiss im KSC-Tor zur Stelle.

Mitte der zweiten Halbzeit hätte dann der KSC den Sack zumachen können, doch Marvin Wanitzek scheiterte gleich zwei Mal an Schubert (63./64.).

Weiss rettet KSC den Sieg

So drückte Paderborn weiter auf den Ausgleich. In der 83. Minute lag der Ball dann auch im KSC-Tor. der Treffer von Felix Platte zählte aufgrund einer Abseitsstellung aber zurecht nicht. Drei Minuten vor dem Ende hatte Adriano Grimaldi per Kopf die Chance zum Ausgleich, doch wieder war Weiss zur Stelle und hielt die drei Punkte für den KSC fest.

Karlsruhe muss nach Nürnberg

Der Karlsruher SC muss am 18. Spieltag nach Nürnberg (19.01., 13:30 Uhr). Paderborn empfängt Hertha BSC (19.01., 13:30 Uhr).