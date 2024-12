Darmstadt verliert beim Jahn Fettes Weihnachtsgeschenk für Schlusslicht Regensburg Stand: 22.12.2024 16:12 Uhr

Jahn Regensburg hat das schwierige Jahr 2024 mit einem satten Punktgewinn abgeschlossen. Die Oberpfälzer schlugen den SV Darmstadt 98 mit 2:1 (0:0). Trotz des Sieges startet Regensburg als Tabellenletzter ins neue Jahr, Darmstadts Serie von neun Spielen ohne Niederlage ging zu Ende. Die Lilien werden 2025 auf Tabellenrang zehn beginnen.

Kai Pröger bescherte den stark vom Abstieg bedrohten Regensburgern den Dreier zum Weihnachtsfest. Der schussstarke Mittelfeldakteur überwand Marcel Schuhen nach Zuspiel von Elias Huth mit einem platzierten Schuss links unten ins Eck (65.). In der sieben Minuten langen Nachspielzeit nutzte Noah Ganaus einen Fehler von Darmstadts Hintermannschaft eiskalt aus und erzielte den Siegtreffer (90.+1). Kai Klefischs Anschlusstreffer von der Strafraumgrenze (90.+3) kam zu spät.

Erleichterung bei Torschütze Pröger

" Das tut extrem gut ", bilanzierte Pröger nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon. " Die Puntke sind extrem wichtig, um den Anschluss zu halten, um an Ende vielleicht doch die Lage halten zu können. Das war ein Haufen Arbeit auf einem anstrengenden Platz. "

Gäste Trainer Florian Kohfeldt erkannte die Leistung des Gegners an: " Man muss dem Jahn zur Leistung gratulieren. Sie haben es geschafft, uns über die gesamte Spielzeit ihr Spiel aufzuzwingen. Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel so anzupassen, dass wir die höhere Wahrscheinlichkeit haben, das Spiel zu gewinnen. "

Beide Teams zu Beginn engagiert

Bei kühl-nassen Bedingungen sorgten beiden Teams von Beginn an mit gutem Engagement für erwärmende Szene. Kai Klefisch schoss gleich in der ersten Minute über das Tor. Nach einer interessanten Eckenvariante schoss Christian Kühlwetter ans Darmstädter Außennetz (10.). Ebenfalls nach Ecken köpften Fraser Hornby für Darmstadt und Rasim Bulic für Regensburg jeweils übers gegnerische Tor.

Die beste Chance auf die Führung erspielten sich die Lilien nach 20 Minuten: Sergio Lopez bediente mit einem Diagonalball Hornby, der für Luca Marseiler auflegte. Doch dessen Linksschuss strich knapp am rechten Pfosten vorbei. Bis zur Pause entstanden auf beiden Seiten nur noch wenige Tor-Möglichkeiten, die eine große machte Jahn-Keeper Felix Gebhardt zunichte, der einen Schuss von Fraser Hornby in der 35. Minute parierte.

Eckbälle sorgen für die größte Gefahr

Wie schon im ersten Spielabschnitt so sorgten auch in Durchgang zwei häufig Ecken für eine gewisse Torgefahr. Ein Kopfball von Darmstadt-Kapitän Clemens Riedel verfehlte aber genauso das Ziel (47.) wie zwei Versuche der Regensburger: Elias Huth zog zentral aus etwa 18 Metern ab, den von SVD-Tormann Marcel Schuhen abgewehrten Ball versuchte Eric Hottmann zu verwerten, schoss aber am langen Pfosten vorbei (52.).

Der Jubel unter den von heftigen Regenschauern durchnässten Fans war dann groß, als Huth einen Flankenball von der linken Seite mit der Brust ablegte auf den gut postierten Pröger, der von halbrechts unter Zuhilfenahme des linken Pfostens ins Tor traf.

Regensburg verpasst Chancen zum Ausbau der Führung

Das Tor brachte die Gastgeber von Coach Andreas Patz in Spiellaune. Bulic schoss aus spitzem Winkel von rechts, Schuhen bekam den nassen Ball nicht zu fassen, der an den Pfosten krachte. Schuhen wirkte in der Folge verunsichert, aber auch ein Versuch von Hottmann ging nicht ins Tor.

Lilien-Trainer Florian Kohfeldt wollte dem drohenden Ende der langen Serie von neun Partien ohne Niederlage nicht untätig entgegensehen: Die eingewechselten Oscar Vilhelmsson und Fynn Lakenmacher sollten die Niederlage abwenden. Das Spiel wurde hektischer, körperlicher, Regensburg verteidigte die knappe Führung mit viel Körpereinsatz, der den Spielern Jubel von der Tribüne einbrachte.

Aber Darmstadt drängte auf den Ausgleich und hätte bei einer Hornsby-Chance um ein Haar Erfolg gehabt. Dafür machte es Klefisch besser, als er in der Nachspielzeit wuchtig von der Strafraumgrenze abzog und Felix Gebhardt im Tor der Oberpfälzer überwand.

Darmstadt muss nach Düsseldorf

Am 18. Spieltag ist Darmstadt zu Gast in Düsseldorf (17.01., 18.30 Uhr). Jahn Regensburg empfängt Hannover 96 (17.01., 18.30 Uhr).