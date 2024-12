Freitagabendspiel in Düsseldorf Magdeburger Sieg tritt in den Hintergrund Stand: 20.12.2024 20:24 Uhr

Angesichts des Unglücks auf dem Magdeburger Weihachtsmarkt ist der Sieg des 1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf in den Hintergrund getreten. Im Stadion herrschte Entsetzen und Stille. Die Gäste gewannen mit 5:2 (1:2).

Von Jo Herold

Isak Johannesson glich für die Gastgeber nach einer Viertelstunde aus, nachdem Martijn Kaars Magdeburg in Front geschossen hatte (11.). Kurz vor der Pause erzielte Tim Rossmann die Führung für die Fortunen. Nach der Pause stellte Baris Atik (67.) den Ausgleich her, bevor wieder Kaars die erneute Führung (70.) der Gäste herstellte. Mo El Hankouri und Philipp Hercher schossen die Gäste spät endgültig zum Sieg (87. + 90.+4).

Magdeburgs guter Beginn

Magdeburgs Führungstreffer hatte sich angekündigt: Zuerst musste Florian Kastenmeier im Tor der Hausherren in der achten Minute zweimal in größter Not gegen Philipp Hercher (25-m-Schuss) und Bryan Teixeira (Nachschuss aus fünf Metern) klären, nur ein paar Sekunden später war der Keeper dann aber machtlos. Silas Gnaka steckte den Ball rechts in den 16er auf Teixeira, der von dort scharf nach innen flankte. Kaars lief perfekt in Position und bugsierte den Ball mit einer Fluggrätsche ins Tor.

Und um ein Haar hätte die Sachsen-Anhaltiner schnell erhöht: Nach einem Foul an Baris Atik zirkelte der Gefoulte den Ball aufs Tor, wieder musste Kastenmeier sein gesamtes Können zeigen.

Düsseldorf trifft bei der ersten Chance

Dann zeigte sich Düsseldorf gegen recht hoch stehende Gäste gnadenlos effizient. Tim Oberdorf spielte sich auf der rechten Angriffsseite schön durch, flankte passgenau auf den Kopf von Johannesson, der mit dem Kopf den Ausgleich bestellte.

Im Anschluss erspielten sich die Fortunen mehr Spielanteile und dadurch auch mehr Spielkontrolle. Und in der 42. Minute belohnte sich die Heimmannschaft - wieder mit einem schön zu Ende gespielten Angriff, diesmal aber über die linke Seite. Marcel Sobottka bediente den einlaufenden Rossmann, der aus kurzer Distanz links unten ins Tor der Gäste traf.

Schreckensnachricht macht die Runde

Nach der Pause zog sich das Gastteam von Christian Titz etwas zurück. Die Partie verlief ausgeglichen, bis die Schreckensnachricht vom Unglück auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt die Runde machte. Es verdichteten sich Nachrichten, wonach ein Auto in eine Menschengruppe auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren sei. Von da an geriet das Geschehen auf dem Rasen sofort in den Hintergrund, die Gästefans waren still. Auch von Düsseldorfer Seite aus waren immer weniger Anfeuerungsrufe zu hören.

Baris Atik verwertete ein Zuspiel von Kaars zum Ausgleich, kurze Zeit später erhöhte erneut Kaars, der ein Zuspiel von Xavier Amaechi aus etwa sieben Metern nutze. In der Schlussphase verlor Düsseldorf zuerst Rossmann mit der gelb-roten Karte, dann setzte Magdeburg mit durch Mo El Hankouri und Philipp Hercher die Schlusspunkte.

Düsseldorf jetzt gegen Darmstadt, Magdeburg in Elversberg.

Nach der Winterpause spielt Düsseldorf erneut am Freitag, Gegner am 18. Spieltag ist der SV Darmstadt 98, Anstoß ist am 17.01.25 um 18.30 Uhr. Magdeburg spielt erneut auswärts, der SCM ist am 19.01.25 um 13.30 Uhr zu Gast bei der SV Elversberg.