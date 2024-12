Auch 17-jähriger Stange trifft HSV schockt Fürth schon früh Stand: 21.12.2024 16:20 Uhr

Der Hamburger SV hat in der 2. Liga einen klaren Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth eingefahren - dank einer fulminanten Anfangsphase.

Vor 53.000 Fans im Volkspark legten die Hamburger einen Blitzstart hin, Dennis Hadzikadunic (1.), Davie Selke (11.) und Adam Karabec (13.) erzielten früh die Tore für die Gastgeber. Selke (60.) und Otto Stange (76.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Für den erst 17-Jährigen war es der erste Treffer in der 2. Liga.

Der Hamburger SV verbesserte sich durch den Sieg mit jetzt 28 Punkten zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz. Fürth, das unter Trainer Jan Siewert zuvor dreimal in Serie ungeschlagen war, bleibt bei 20 Zählern und rutscht auf Rang 13 ab. Hamburgs Interimstrainer Merlin Polzin sammelte mit dem starken Auftritt seiner Mannschaft wichtige Argumente für eine Festanstellung.

Der wäre da wohl auch nicht abgeneigt. "Wir werden uns jetzt in Ruhe zusammensetzen , um alles zu besprechen - was gut war und was nicht so gut war. Natürlich macht es mir Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten" , sagte Polzin am ARD-Mikrofon. Stürmer Davie Selke sagte dazu: "Besser wird es nicht. Wir wollen mit dem aktuellen Trainerteam weitermachen."

Weniger gut gelaunt war Fürths Trainer Jan Siewert. Der sagte im Sportschau-Interview: "Wir haben alles vermissen lassen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Wir haben das Spiel in den ersten 15 Minuten verloren. Das darf uns nicht passieren."

Fürth verschläft die Anfangsphase

Den Sieg hatten die "Rothosen" der furiosen Anfangsphase zu verdanken. Nach dem Kopfballtreffer von Hadzikadunic hatte Fürth zwar durch Noel Futkeu die Riesenchance zum Ausgleich nach neun Minuten, er wurde jedoch im letzten Moment von William Mikelbrencis gestört. Das sollte sich rächen, denn der HSV antwortete mit einem Doppelschlag durch Selke und Karabec. Die Abwehr der SpVgg war da jeweils viel zu schlafmützig unterwegs. Danach nahm das Polzin-Team das Tempo aus dem Spiel. Fürth konnte sich zwar stabilisieren, nach vorne ging aber kaum einmal etwas.

Selke trifft doppelt

Nach der Pause zogen die Hamburger das Tempo wieder an. Nachdem Emir Sahiti kurz nach dem Wiederanpfiff noch eine Großchance vergeben hatte, traf Selke nach rund einer Stunde zum 4:0. In der Folge war das "Kleeblatt" aus Fürth um Schadensbegrenzung bemüht. Niko Gießelmann hatte dann noch die Riesenchance auf das 1:4. Aus sechs Metern kam er frei zum Kopfball, köpfte das Leder aber direkt auf Torwart Daniel Heuer Fernandes, der gar nicht wusste, wie ihm geschah.

Endgültig den Deckel drauf machte dann ein Joker. Der erst 17-jährige Otto Emerson Stange machte seinen ersten Profi-Treffer im HSV-Dress - und das mit seiner ersten Aktion im Spiel.

Greuther Fürth muss nach Münster

Die SpVgg Greuther Fürth ist am 18. Spieltag zu Gast bei Preußen Münster (18.01.2024, 13:00 Uhr). Hamburg empfängt im Abendspiel den 1. FC Köln (20:30 Uhr).