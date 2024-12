Heimsieg gegen Braunschweig Tzimas beendet Nürnbergs Durststrecke Stand: 21.12.2024 22:27 Uhr

Im Duell zweier Teams mit Negativlauf hatte in der 2. Fußball-Bundesliga der 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig dank seines Teenie-Stürmers Stefanos Tzimas das bessere Ende für sich. Nach zuletzt sechs Ligapielen ohne Sieg holten die "Clubberer" am Samstag einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen die Eintracht.

Tzimas (49.) brachte Nürnberg kurz nach der Pause mit seinem achten Saisontreffer entscheidend auf Kurs. Braunschweig kassierte nach dem Rückstand noch Gelb-Rot gegen Christian Conteh (59.), bleibt nach der dritten Niederlage in Folge und insgesamt 360 torlosen Minuten mit 13 Punkten Vorletzter.

Das FCN-Team von Miroslav Klose arbeitete sich dagegen am letzten Spieltag der Hinrunde mit jetzt 22 Zählern etwas von den Abstiegsplätzen weg und kann etwas entspannter in die kurze Winterpause gehen.

Torwart Marko Johansson hält Eintracht zunächst im Spiel

In einer kampfbetonten ersten Halbzeit kamen die optisch überlegenen Gastgeber erst in der Schlussphase zu Chancen. Julian Justvan (44.) scheiterte nach starker Vorarbeit von Tzimas an Eintracht-Keeper Marko Johansson. Wenig später bekam Ondrej Karafiat (45.+3) nach einem Freistoß frei am Fünfmeterrraum keine Kontrolle bei seinem Kopfball und auch bei Tzimas' (45.+4) nächster Chance durfte der "Club" nicht jubeln, weil Johansson noch seine Finger in den Schussversuch bekam.

Doch Nürnberg nahm den Schwung mit in die zweite Halbzeit und erspielte sich durch einen Gedankenblitz von Justvan die mittlerweile verdiente Führung. Der Spielmacher lupfte kurz nach dem Pfiff des Schiedsrichters einen Freistoß gedankenschnell in den Lauf des in den Strafraum startenden Tzimas, der dann aus fünf Metern von halbrechts Johansson dieses Mal keine Chance ließ. 1:0.

Christian Conteh erweist Braunschweig einen Bärendienst

Das Klose-Team dominierte danach gegen biedere Braunschweiger die Partie, erst Recht als die Gäste auch noch in Unterzahl gerieten. Nach einer Ring-Einlage in Halbzeit eins wurde Conteh für einen Trikotzupfer an der Mittellinie erneut verwarnt und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Nürnberg nutzte die Überzahl aus und brachte den ersten Heimsieg seit Ende Oktober unter Dach und Fach.

Braunschweig empfängt Schalke

Zum Start der Rückrunde spielt Braunschweig im neuen Jahre zu Hause gegen Schalke 04 (Samstag, 18.01.2025, 13.00 Uhr). Nürnberg hat dann am Sonntag mit dem Karlsruher SC ein Spitzenteam zu Gast (13.30 Uhr).