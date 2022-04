Die ohnehin nur noch geringen Hoffnungen von Aufsteiger FC Ingolstadt auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga haben am 29. Spieltag den vielleicht entscheidenden Dämpfer erhalten. Im bayrischen Duell bei Jahn Regensburg kam die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm am Freitagabend (08.04.2022) trotz Führung nur zu einem 1:1 (1:0) und liegt neun Punkte hinter Dynamo Dresden auf Relegationsplatz 16 zurück.