Ganz zähe zweite Hälfte

Auch in der zweiten Hälfte wurde es nicht wesentlich anspruchsvoller. Bis auf einen Freistoß von Sebastian Kerk, der in der 69. Minute knapp über das Tor von Florian Kastenmeier flog, kam von 96 offensiv kaum etwas - was man ihnen mit neun Feldspielern auch nicht vorwerfen konnte. Die Defensive hingegen stand weiterhin ausgezeichnet, und die Fortuna fand einfach keine Lösungen, um das Geschehen auf ihre Seite zu ziehen.

Hennings versuchte zwar, sich ins Mittelfeld zurückfallen zu lassen, um eine Art Spielmacher zu geben. Doch dadurch fehlte er vorne, und von seinen Mitspielern kam in puncto Torgefahr so gut wie gar nichts. Immerhin: Auch im achten Spiel unter Thioune bleiben die Düsseldorfer ungeschlagen und dürften mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Auch für Hannover sollte es in der kommenden Saison zweitklassig weitergehen.

Hannover in Paderborn, Düsseldorf gegen Dresden

Hannover spielt am kommenden Spieltag in Paderborn (Sonntag, 13.30 Uhr), Düsseldorf gegen Dynamo Dresden (Freitag, 18.30 Uhr).