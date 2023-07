2. Bundesliga Neuling in der 2. Liga - das ist die SV Elversberg Stand: 28.07.2023 12:49 Uhr

Ein Neuling unter dem Dach der Deutschen Fußball Liga. Die SV Elversberg steht vor dem ersten Zweitligaspiel ihrer Geschichte. Die wichtigsten Fakten zum Aufsteiger.

Die oder Der?

Es ist die SV Elversberg, denn der Verein heißt Sportvereinigung 07 Elversberg.

Wo liegt Elversberg?

Elversberg bildet zusammen mit dem anderen Ortsteil Spiesen die Gemeinde Spiesen-Elversberg, die zum Landkreis Neunkirchen im Saarland gehört. Die beiden Stadien der SVE und des 1. FC Saabrücken, dem viel bekannteren Klub aus der Landeshauptstadt, sind etwa 16 Kilometer voneinander entfernt.

In welchem Stadion spielt die SV Elversberg?

Das Stadion heißt offiziell "Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde". Es fasst etwa 10.000 Zuschauer, davon haben mehr als 6.000 einen Stehplatz. Bis 2014 hieß das Stadion "Waldstadion Kaiserlinde", dann wurden die Rechte an den Sponsor verkauft. Das Unternehmen aus der Arzneimittelindustrie unterstützt den Verein bis heute, auch als Trikotsponsor.

Da das Stadion aktuell noch umgebaut wird, muss die SVE für das erste Heimspiel ihrer Zweitligageschichte gegen den FC Hansa Rostock in den Ludwigspark nach Saarbrücken ausweichen.

Wer gibt das Geld?

Frank Holzer ist Geschäftsführer von Ursapharm. Er wurde in Neunkirchen geboren, spielte selbst Fußball, unter anderem für den 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig. Der 70 Jahre alte Frank Holzer ist Aufsichtsratsvorsitzender der SVE, sein Sohn Dominik, ebenfalls Geschäftführer des Arzneimittelunternehmens, ist Vorsitzender des Klubs.

Ligenzugehörigkeit der SV Elversberg seit dem Jahr 2000 Zeitspanne Liga Bemerkungen 2000 bis 2008 Regionalliga Süd damals 3. Liga 2008 bis 2012 Regionalliga West nach Strukturreform 4. Liga 2012/13 Regionalliga Südwest erneute Reform, 4. Liga 2013/14 3. Liga 2014 bis 2022 Regionalliga Südwest 4. Liga 2022/23 3. Liga 2023 bis ? 2. Bundesliga

Größte Erfolge

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Schon zu Beginn der Saison 2022/23 deutete sich an, wozu die SVE in der Lage sein wird. Die Mannschaft schaltete in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten Bayer Leverkusen mit einem 4:3-Sieg aus. In der zweiten Runde siegte der VfL Bochum mit 1:0 an der Kaiserlinde.

Wer ist der Trainer?

Horst Steffen trainiert die SV Elversberg seit Oktober 2018. Solange wie der 54 Jahre alte Fußballlehrer ist damit kein anderer als Cheftrainer bei einem aktuellen Zweitligisten tätig.

Steffen wurde in Krefeld geboren und spielte in der Jugend für den Stadtteilklub Bayer 05 Uerdingen, bei dem er dann auch in den Senioren die Profikarriere begann. Weitere Stationen waren Borussia Mönchengladbach und der MSV Duisburg.



Vor seiner Zeit in Elversberg war Steffen unter anderem bei den Stuttgarter Kickers, Preußen Münster und dem Chemnitzer FC als Cheftrainer tätig.

Wer sind die bekanntesten Spieler der Mannschaft?

Der Portigusiese Marcel Correia und der Däne Wahid Faghir, der vom VfB Stuttgart ins Saarland wechselte, sind die beiden einzigen Spieler mit Bundesligaerfahrung. Seine 19 Einsätze für Eintracht Braunschweig gehen bei Correia allerdings auf die Saison 2013/14 zurück.

Manuel Feil (184 Spiele), Kevin Koffi (177) und Torhüter Frank Lehmann (169) sind die Spieler mit den meisten Einsätzen für die SVE im Kader.

Bester Torschütze in der vergangenen Saison, in der Elversberg als Aufsteiger aus der Regionalliga in die 2. Liga durchmaschierte, war Luca Schnellbacher mit 14 Toren in 27 Spielen.

Wo startet die SV Elversberg?

Zum Auftakt tritt die SVE am Samstag (29.07.2023) ab 13 Uhr bei Hannover 96 an. Sie wird dann der 128. Zweitligist in der Geschichte sein.

Ausschnitte des Spiels werden in der Sportschau ab 18 Uhr zu sehen sein. Das Spiel in voller Länge gibt es in der Radioreportage.