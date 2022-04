Das 3:0 (1:0) für die Rheinländer war das Resultat einer hochkonzentrierten und disziplinierten Vorstellung - und am Ende vollkommen verdient. Hansa war zwar bemüht, offenbarte aber offensiv und defensiv große Schwächen. In der Tabelle rückten die Düsseldorfer damit bis auf einen Zähler an Rostock heran.

Schon die erste Halbzeit hatten die Fortunen deutlich engagierter begonnen. Immer wieder versuchten sie es über die beiden Außenbahnen, um von dort das Geschehen auf Mittelstürmer Rouwen Hennings oder seine nachrückenden Kollegen zu verlagern.