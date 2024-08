FCN schlägt S04 Ärger um Gelb-Rot - Nürnberg dreht Spiel gegen Schalke Stand: 10.08.2024 15:54 Uhr

Eine höchst strittige gelb-rote Karte gegen Ron Schallenberg hat überlegene Schalker beim 1. FC Nürnberg ins Hintertreffen gebracht. Der "Club" nutzte die zahlenmäßige Überlegenheit eiskalt aus und bezwang den befreundeten Verein aus dem Ruhrgebiet am Samstagnachmittag (10.08.2024) mit 3:1 (0:1).

Ibrahima Cissé belohnte die Schalker Überlegenheit im ersten Spielabschnitt spät (45.+1), noch vor der Pause sah Ron Schallenberg eine sehr zweifelhafte gelb-rote Karte. Nürnberg nutzte nach dem Seitenwechsel seine numerische Überlegenheit schnell aus und ging durch Lukas Schleimer (47.) und Caspar Jander in Führung (56.).

Nachdem auch Jander mit der zweiten Gelben vom Platz geflogen war, erhöhte Rafael Lubach (77.) für die "Clubberer" zum 3:1 und machte den ersten Saisonerfolg für Miroslav Klose und den FCN perfekt.

Nürnbergs Trainer Klose wurde laut in der Halbzeit

"Ich bin entsprechend laut geworden in der Halbzeit. Wir unterschätzen zu viele Situation, die echt gefährlich werden können. Da haben wir zu viele Chancen zugelassen", sagte Nürnbergs Trainer Miroslav Klose am Sportschau-Mikrofon, "es war nicht alles schlecht gegen den KSC vergangene Woche, so ist heute auch nicht alles schön, nur weil wir 3:1 gewonnen haben."

Schalkes Trainer Karel Geraerts beglückwünschte Klose und die Nürnberger: "Aber ich muss auch meine Mannschaft beglückwünschen zu seiner starken ersten Hälfte. Wenn ich ihnen was vorwerfen kann, dann dass sie in der ersten Hälfte nur ein Tor geschossen haben."

Hälfte eins: Nürnberg ohne Torschuss

Als der Pausenpfiff ertönte, dürfte das Team von "Club"-Coach Klose sehr erleichtert gewesen sein: In 45 Minuten gelang den Gastgebern kein einziger Torschuss, offensiv fand nichts statt und auch defensiv offenbarten die Gastgeber immer wieder Schwierigkeiten.

Kenan Karaman (21., Schuss links am Tor vorbei) und Janik Bachmann (27., Kopfball direkt auf FCN-Keeper Jan Reichert) hatten die Schalker Führung auf den Füßen. Doch erst kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Cissé aus kurzer Distanz die fehlerhafte Zuodnung der Nürnberger Hintermannschaft nach einem ruhenden Ball von der rechten Seite aus.

Schallenbergs zweite Gelbe legt Schalke "auf den Rücken"

Sehr großen Einfluss auf den Spielverlauf hatten der Schalker Ron Schallenberg, der Nürnberger Caspar Jander und Schiedsrichter Nicolas Winter. Zuerst wurde Schallenberg für eine Respektlosigkeit gegenüber dem Schiedsrichter verwarnt, nachdem er aus Protest gegen einen Pfiff von Winter mit über dem Kopf zusammengeschlagenen Händen auf den Rasen sank.

Die zweite gelbe Karte dann gegen den Schalker sah nach einer krassen Fehlentscheidung aus: Im Zweikampf mit Jander, der kurz zuvor wegen einer Schwalbe den gelben Karton gesehen hatte, sah Schiri Winter ein taktisches Foul des Schalkers und stellte ihn vom Platz. Der VAR konnte bei dieser gelb-roten Karte nicht eingreifen.

Schallenberg postet Risswunde

Schallenberg meldete sich noch während der Partie per Social Media zu Wort und postete eine Risswunde am Fuß, die er während des Zweikampfs mit Jander erlitten hatte: Der Nürnberger war ihm auf den Fuß getreten. "Sorry an alle Schalker, die erste (Gelbe, Anm. d. Red.) darf mir nicht passieren. Die zweite ist trotzdem einfach falsch" , schrieb der Spieler auf sein Foto mit der Verletzung.

Als Jander in der 66. Minute wegen eines erneuten Fouls (diesmal gegen Adrian Gantenbein) ebenfalls seine zweite gelbe Karte sah, kam Schalke noch einmal auf. Erneut Karaman (69.) verfehlte mit einem Fernschuss. Und dann machte der kurz zuvor eingewechselte Lubach mit einer schnellen Reaktion nach einem Abpraller den Deckel auf den Nürnberger Sieg.

Nürnberg in Darmstadt, Schalke gegen Magdeburg

Der 1. FC Nürnberg muss am nächste Spieltag am Sonntag in Darmstadt ran (25.08.2024, 13.30 Uhr), zeitgleich spielt Schalke auswärts beim 1. FC Magdeburg.