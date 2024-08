Viel Kampf, wenig Ertrag Düsseldorf nimmt nur einen Punkt gegen KSC mit Stand: 10.08.2024 14:55 Uhr

Am Ende war es eine logische Punkteteilung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Karlsruher SC nach einem umkämpften Duell in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach Siegen in der Vorwoche trennten sich die beiden früheren Bundesligisten am Samstag in einem sommerlichen Spiel ohne größere Aufregung 0:0 und sind vorerst oben mit dabei.

"Bereit für neue Momente", stand riesengroß in der Choreographie der Fortuna-Fans - das passte zum ersten Heimspiel nach dem Relegationsdrama im Mai gegen den VfL Bochum. Doch die Karlsruher waren von Beginn an zunächst besser im Spiel und drückten auf das Düsseldorfer Tor.

In der 21. Minute zirkelte Karlsruhes Marvin Wanitzek einen Freistoß an die Latte. In der Folge bewegten sich beide Teams einigermaßen auf Augenhöhe und es entwickelte sich eine ausgeglichene, aber wenig hochklassige Begegnung.

Düsseldorf späte Offensive prallt an KSC-Abwehr ab

Nach dem Wechsel veränderte sich das Gesamtbild kaum, beide Seiten neutralisierten sich, ohne die Zuschauer von den Sitzen in der Düsseldorfer Arena zu reißen. Die richtig großen Gelegenheiten gab es nicht in einer umkämpften Begegnung.

Wirklich gefährlich wurde es erst durch den früheren KSC-Stürmer Tim Rossmann und Matthias Zimmermann (beide 52.). Die Fortuna wurde in der Folge aktiver, Zimmermann kam nach einer Ecke frei zum Kopfball (62.).

Die Düsseldorfer probierten es in den letzten zehn Minuten nochmal in der Offensive. Doch die aufmerksame Abwehr der Gäste entschärfte jeweils die Situationen, ehe es wirklich gefährlich werden konnte. Der Fortuna fehlte vorne am Ende der letzte "Punch".

Düsseldorf in Ulm, Karlsruhe gegen Elversberg

Am dritten Spieltag muss Fortuna Düsseldorf nach Ulm fahren (25.08., 13.30 Uhr), Karlsruhe empfängt die SV Elversberg (23.08., 18.30 Uhr).