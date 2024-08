Aufsteigerduell am Freitag Regensburg sammelt Dreier gegen Ulm ein Stand: 09.08.2024 20:26 Uhr

Jahn Regensburg hat Mitaufsteiger SSV Ulm am Freitagabend (09.08.24) im zweiten Saisonspiel die zweite Niederlage beigebracht. Die Ulmer leisteten sich beim 0:1 (0:1) einen katastrophalen Abwehrfehler.

Dominik Kother profitierte in der 34. Minute von einem dicken Abwehrschnitzer in der Ulmer Hintermannschaft nach einem ruhenden Ball. Andreas Geipl schlug eine Freistoßflanke von links nach innen: Kother bekam vom Gegner den Ball in den Fuß gespielt und vollendete volley aus kurzer Distanz.

Regensburg stärker - das Spiel eher ereignisarm

Regensburg war im insgesamt sehr höhepunktarmen Spiel der beiden Zweitliga-Aufsteiger das bessere Team und hatte zu Beginn zwei gute Chancen. Danach verflachte die Partie, bis nach einem Fehler von Tom Gaal der Treffer fiel.

Auch im zweiten Abschnitt war der Jahn die aktivere Mannschaft - große weitere Torchancen wollten aber nicht entstehen. Regensburg feierte mit diesem Erfolg seinen ersten Saisonsieg.

Ulm gegen Düsseldorf, Regensburg in Berlin

Der SSV Ulm empfängt am nächsten Spieltag die Fortuna aus Düsseldorf (25.08., 13.30 Uhr), am Tag zuvor spielt Regensburg in Berlin bei der Hertha (24.08., 13.00 Uhr).