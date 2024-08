Keine Tore bei Heim-Comeback Münster verzweifelt an Hannover-Keeper Zieler Stand: 11.08.2024 15:41 Uhr

Seit 1991 hat Preußen Münster wieder ein Heimspiel in der 2. Liga austragen dürfen - und das praktisch nur wegen Ron-Robert Zieler nicht gewonnen. Der Torhüter rettete Hannover 96 am Sonntag (11.08.2024) beim 0:0 einen Punktgewinn.

Genau 12.110 Tage war es her, als Preußen Münster letztmals ein Zweitliga-Heimspiel ausgetragen hatte, ehe Hannover 96 am zweiten Spieltag der neuen Saison zu Gast war. 33 Jahre lang hatten sich die Münsteraner zwischen der 3. Liga und der Regionalliga bewegt, nun gehörten sie nach zwei Aufstiegen in Serie wieder zu den besten 36 Fußballvereinen in Deutschland gehört.

Batmaz verliert Privatduell gegen Zieler

Beim ersten Spiel nach so langer Zeit in Münster war sogleich ein Klub zu Gast, der seit 1998 mindestens zweitklassig ist, oft sogar erstklassig war und sogar europäisch gespielt hat. Und der davon träumt, in dieser Saison wieder die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen - und dafür braucht man das Glück, das Hannover besonders in der ersten Halbzeit in Münster hatte.

Denn da hatte Malik Batmaz gleich mehrfach die große Gelegenheit auf den heimischen Führungstreffer, doch er verlor stets das Privatduell gegen 96-Torhüter Ron-Robert Zieler. In der 14. Minute parierte der ehemalige Nationalkeeper gleich zweimal gegen den Preußen-Stürmer, der mit 17 Toren in der vergangenen Drittliga-Saison einen großen Anteil am Aufstieg hatte, in der 35. Minute kam Batmaz ebenfalls nicht an ihm vorbei.

Preußen fehlt die nötige Präzision, von 96 kommt fast nichts

Der zweite Durchgang verlief deutlich ruhiger, wobei Münster weiter die Mannschaft war, die mehr in einen möglichen Sieg investierte. Dass der Weg dahin derart beschwerlich war, hatte auch in der Folge dann aber mit Zieler und der eigenen Ungenauigkeit zu tun. Nach einem weiten Einwurf kam Luca Bazzoli zum Abschluss, Hannovers Torwart hielt seinen Kasten aber auch bei diesem verdeckten Versuch sauber, der Nachschuss von Niko Koulis ging dann deutlich drüber (74.).

Es war die letzte große Gelegenheit, um die Nullnummer abzuwenden. Münster-Trainer Sascha Hildmann schüttelte zwar immer wieder mit dem Kopf, weil seine Mannschaft so nah am ersten Sieg der neuen Saison war, er bekam jedoch auch den Beleg dafür, dass sein Team konkurrenzfähig in der 2. Liga ist. Hannover enttäuschte dagegen auf ganzer Linie - abgesehen von Zieler, der den 96ern im Alleingang den Punkt und damit mit vier Zählern aus den ersten beiden Spielen einen gelungenen Saisonstart sicherte.

Hannover gegen Hamburg, Münster gegen Lautern

Am 3. Spieltag empfangen die Hannoveraner den Hamburger SV (23.08., 18.30 Uhr), für Münster steht einen Tag später das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern an (24.08., 13.00 Uhr).