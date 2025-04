Stürmer postet Abschiedsvideo Jamie Vardy - Leicester verliert seinen letzten Meisterhelden Stand: 24.04.2025 15:10 Uhr

Nach zwei Aufstiegen, zwei Abstiegen, aber vor allem einem Meistertitel ist Schluss: Jamie Vardy geht mit Leicester City nicht mehr in die zweite englische Liga. Der Stürmer, der in der Saison 2015/16 den Klub, für den er seit 13 Jahren kickt, zum Premier-League-Champion schoss, verkündete seinen Abschied, will seine Karriere aber fortsetzen.

In einem Video, das Vardy am Donnerstag (24.04.2025) auf seinen Kanälen in den sozialen Medien verbreitete, gab er die Entscheidung bekannt. "Ich war so lange hier, dass ich wirklich dachte, es würde niemals enden" , sagte Vardy in dem Clip, der viele der schönsten Momenten aus mehr als einem Jahrzehnt bei Leicester zeigt. "Das ist eine sehr schwierige Entscheidung für mich, weil Leicester für mich zu einem zweiten zu Hause geworden ist, zu einer Familie. Es war mein leben für 13 Jahre, aber es ist die Zeit gekommen, um 'Goodbye' zu sagen."

In der Saison 2013/14 hatte Vardy den Klub mit 16 Toren und zehn Assists in die Premier League geführt, zwei Jahre später wurde er dort Torschützenkönig mit 24 Treffern - und sorgte dafür, dass Leicester zu den Titelträgern der englischen Topliga gehört. Die damaligen Stars wie N'Golo Kantè oder Riyad Mahrez sind in den Folgejahren alle gegangen, Vardy ist geblieben. Nun will er mit 38 Jahren aber doch noch neue Erfahrungen machen.

Vardy verabschiedet sich nach seinem zweiten Leicester-Abstieg

"Vor neun Jahren haben wir das Unmögliche geschafft und die Premier League gewonnen. Wir haben im FA Cup triumphiert und sind bis ins Viertelfinale der Champions League gekommen - das sind Erinnerungen, die mein ganzes Leben lang halten werden" , sagte Vardy in dem zweiminütigen Video weiter. Der ehemalige Nationalstürmer bedankte sich bei Mitspielern, Trainern, Verantwortlichen, Mitarbeitern und Fans - bei denen er sich aber auch entschuldigte.

"Ihr habt mich ins Herz geschlossen und dazu inspiriert, die beste Version von mir selbst zu sein" , so Vardy. "Was ich aber bereue und weshalb ich wirklich bestürzt bin, ist, dass ich mich nicht nach einer besseren Saison von euch verabschiede. So wollte ich meine Karriere hier nicht beenden." Mit nur 18 Punkten aus 33 Spielen steht Leicester seit dem vergangenen Wochenende als zweiter Absteiger nach dem FC Southampton fest.

Jamie Vardy: "Das ist noch nicht mein Karriereende"

Es ist das zweite Mal, dass Vardy mit dem Verein den Klassenerhalt in der Premier League nicht packt. Vor zwei Jahren litt sein Team schon derart unter seiner Krise, dass Leicester keine Chance hatte. Drei Tore erzielte Vardy damals, in dieser Spielzeit sind es bisher auch nur sieben - abgesehen davon erzielte er seit der Saison 2013/14 immer mindestens 13 Treffer in der Liga, dreimal knackte er sogar die 20-Tore-Marke.