Remis gegen Crystal Palace Arsenal macht Liverpool fast zum Couch-Meister Stand: 23.04.2025 23:17 Uhr

Ein Pleite des FC Arsenal gegen Crystal Palace hätte den FC Liverpool auf der Couch zum Meister gemacht. Die Gunners schrammten nur knapp daran vorbei.

Nach dem 2:2 (2:1) am Mittwochabend (23.04.2025) trennen Arsenal und die Reds nun zwölf Punkte und eine Tordifferenz von zehn zugunsten von Liverpool. Heißt in der Praxis: Liverpool müsste alle ausstehenden Spiele verlieren (es sind noch fünf), Arsenal seine vier Partien gewinnen und dabei den Tore-Rückstand aufholen.

Sonntag Party-Alarm an der Anfield Road

Dass das so nicht kommen wird, ist in England jedem Fußballfan klar, auch wenn beide Teams noch einmal aufeinandertreffen. Erstens gibt das Team von Arne Slot keinerlei Anhaltspunkte für einen kompletten Einbruch. Viel wahrscheinlicher ist, dass bereits am Sonntag (17.30 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de) das volle Partyprogramm an der Anfield Road abgespult wird.

Zum anderen deutet aber auch die aktuelle Performance des FC Arsenal überhaupt nicht auf zwölf Punkte aus den vier Partien gegen Bournemouth, im direkten Duell in Liverpool am 11. Mai, gegen Champions-League-Kandidat Newcastle und zum Abschluss am 25. Mai gegen Southampton hin - das zeigte das Spiel gegen Palace.

Ex-Mainzer Mateta trifft zum Endstand

Dem Tabellen-Zwölften reichte letztlich eine tiefstehende Deckung, um Arsenal das Remis abzutrotzen. Die frühe Führung durch Jakub Kiwior (3. Minute) glich der Gast durch Eberechi Eze (28.) aus. Drei Minuten vor der Pause gingen die Gunners durch Leandro Trossard

zwar wieder in Front, doch auch das gab weder Sicherheit noch Souveränität: Der Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta traf in der 83. Minute zum Endstand.

Fast in der gesamten zweiten Halbzeit hatte die klassearme Partie eher an Handball erinnert - aber fast nur in eine Richtung. Arsenal umschwärmte den Palace-Strafraum, es fehlten aber sowohl die Tempo-Variationen als auch jegliches Überraschungsmoment.

Auch noch andere Jobs als die Premier League

Während Crystal Palace nun voller Selbstvertrauen ins FA Cup-Halbfinale gegen Aston Villa gehen wird, sollte sich Arsenal gegen PSG am kommenden Dienstag (21 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de) in der Champions League gehörig steigern, um sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu verschaffen.