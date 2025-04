Zum dritten Mal in seiner Karriere Trainer Farke steigt in die Premier League auf - diesmal mit Leeds Stand: 22.04.2025 12:21 Uhr

Daniel Farke steigt mit Leeds United in die Premier League auf. Damit vollbringt der deutsche Trainer Historisches im englischen Fußball.

Daniel Farke tanzte auf dem Balkon an der Elland Road zu den Gesängen der Fans - und wurde dann selbst zum Anpeitscher. Nach dem Aufstieg mit Leeds United ging der sonst eher zurückhaltende deutsche Trainer komplett aus sich heraus. "Normalerweise feiere ich mit Kuchen und Kaffee auf dem Sofa", sagte Farke. "Aber wenn es etwas Großes zu feiern gibt, dann werde ich zum Feierbiest."

Er wolle nach der feststehenden Rückkehr in die Premier League "einfach nur ein Bier nach dem anderen, einen Champagner nach dem anderen und mich ein paar Tage lang nicht mit Fußball beschäftigen". In Leeds wird ihm das niemand verübeln. Schließlich hat er Hisorisches geschafft: Als erst zweiter Coach überhaupt steigt Farke zum dritten Mal in Englands Eliteliga auf und tritt damit in die Fußstapfen von Trainer-Ikone Neil Warnock. Das, sagte Farke, sei "etwas Besonderes".

Farkes erstes Jahr in Leeds endete mit einer Enttäuschung

Nachdemer 2019 und 2021 jeweils mit Norwich City den Sprung in die Premier League geschafft hatte, folgte ein eher unglückliches Bundesliga-Intermezzo. Bei Borussia Mönchengladbach wurdeFarke nach Platz zehn nach nur einer Saison wieder entlassen, ehe er in Leeds sein Glück wiederfand. Im ersten Jahr scheiterte Farke noch knapp am Wiederaufstieg durch ein 0:1 im Playoff-Finale gegen Southampton.

Doch diesmal reichte es nach zweieinhalb Stunden bangen Wartens in der Kabine bereits zwei Spieltage vor Saisonende. Erst erledigte das anteilig zum Red-Bull-Imperium gehörende Leeds mit einem 6:0 (5:0) gegen Stoke City die eigenen Hausaufgaben, ehe der nun als Mitaufsteiger feststehende FC Burnley den letzten verbliebenen Konkurrenten Sheffield United 2:1 (2:1) aus dem Weg räumte. "Mir fehlen die Worte - und das passiert in der Tat nicht so oft", sagte Farke.

Aufsteiger blieben zuletzt oft nur ein Jahr in der Premier League

Vor der Saison hatte United mehrere Stars wie den Ex-Hoffenheimer Georginio Rutter für insgesamt 162 Millionen Euro verkauft, doch Farke managte den Umbruch bei nur vier Saison-Niederlagen bestens - und sorgte so für Jubel in Leeds. Zu weit auf die kommende Saison in der Premier League vorausblicken wollte er noch nicht. "Jetzt bin ich einfach erstmal nur glücklich – machen sie mir jetzt keine Angst" , sagte er in Richtung der Reporter.

Die verwiesen darauf, dass die drei Vorjahres-Aufsteiger höchstwahrscheinlich allesamt direkt wieder absteigen werden. So lief das zuletzt oft in der Premier League. Auch in der laufenden Saison ist dieses Szenario wahrscheinlich: Southampton und Leicester stehen bereits als Wiederabsteiger fest. Ipswich Town hat fünfzehn Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz - und somit bei fünf ausstehenden Spielen nur noch sehr theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

In Leeds möchten sie dieses Schicksal natürlich vermeiden. Es gelte, sagte Farke, "diesen Kreislauf zu durchbrechen".