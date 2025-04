WDR-Sport Ex-Gladbach-Trainer Farke steigt mit Leeds in die Premier League auf Stand: 21.04.2025 21:47 Uhr

Der ehemalige Gladbach-Trainer Daniel Farke hat mit Leeds United den Aufstieg in die Premier League perfekt gemacht.

Der Klub aus dem Norden Englands gewann am Montag sein Heimspiel gegen Stoke City mit 6:0 und schaffte damit zwei Spieltage vor Saisonende die Rückkehr in Englands Topliga, weil der FC Burnley kurz darauf im Spitzenspiel gegen Sheffield United mit 2:1 siegte. Damit sicherte sich auch Burnley den Aufstieg.

Farke (48) war in der Saison 2022/23 Trainer bei Borussia Mönchengladbach, musste am Niederrhein aber nach nur einem Jahr wieder gehen. In England hatte Farke zuvor bereits sehr erfolgreich bei Norwich City gearbeitet. Schon auf dieser Station feierte er sogar zweimal den Aufstieg in die Premier League - 2019 und 2021.

