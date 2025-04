Premier League Manchester City mit spätem Glück in engem Rennen Stand: 22.04.2025 23:05 Uhr

Der Kampf um die Qualifikation für die Champions League ist in der englischen Premier League äußerst spannend. Manchester City bejubelte in diesem Rennen einen späten 2:1-Sieg gegen den Konkurrenten Aston Villa.

Die Premier League zieht ihre Spannung zum Ende der Saison aus der Frage, wer sie in der kommenden Saison in der Champions League vertreten wird. Fünf Klubs werden es mindestens sein, denn dank des starken Abschneidens in der laufenden Saison geht ein zusätzlicher Platz an die höchste englische Liga.

Ganz sicher ist bislang nur der FC Liverpool qualifiziert, der FC Arsenal hat als sein abgeschlagener Verfolger auch sehr gute Karten. Zudem haben die Gunners noch die Chance, die Champions League der laufenden Saison zu gewinnen.

Hinter Arsenal geht es äußerst eng zu. Fünf Mannschaften streiten um drei Plätze. Nur drei Punkte trennten sie nach dem 33. Spieltag. Der Tabellendritte Nottingham Forest erreichte mit dem Sieg bei Tottenham am Ostermontag die Marke von 60 Punkten, mit drei Punkten weniger belegte Aston Villa den siebten Platz.

Vorgezogenes Spiel wegen FA Cup

Vom 34. Spieltag wurde ein Duell zweier Anwärter auf Dienstag (22.04.2025) vorgezogen, denn sowohl Manchester City (am Sonntag bei Nottingham Forest) als auch Aston Villa (Samstag bei Crystal Palace) sind am Wochenende im Halbfinale des FA Cups gefordert.

Villa, das in der Champions League nur knapp an Paris Saint-Germain gescheitert war, kam mit dem Selbstvertrauen eines 4:1-Sieges gegen Newcastle United, den fünften Anwärter, nach Manchester. City hatte 2:0 beim FC Everton gewonnen und so die Hoffnung genährt, eine in der Meisterschaft missratene Saison noch halbwegs zu retten.

Nunes trifft in der Nachspielzeit zum Sieg

Diese Hoffnung wurde am Dienstag größer, denn in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Matheus Nunes den 2:1-Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola.

Rashford trifft den Pfosten nach nichtmal 20 Sekunden

Die Gäste aus Birmingham starteten furios, aber auch mit Pech. Marcus Rashford, von Manchester United nach Birmingham gewechselt, traf den Pfosten, da waren nichtmal 20 Sekunden gespielt.

Die frühe Führung gelang dann aber dem Titelverteidiger. Bernardo Silva kam nach starker Vorarbeit des ehemaligen Frankfurters Omar Marmoush an den Ball, seinen Schuss lenkte der argentinische Weltmeistertorwart Emiliano Martínez wenig weltmeisterlich ins eigene Tor (7. Minute).

Gut zehn Minuten später wurde Schiedsrichter Craig Pawson vom VAR an den Monitor gebeten, denn er hatte ein Foul von Rúben Dias an Jacob Ramsey übersehen. Den Elfmeter verwandelte Rashford gegen den deutschen Torhüter Stefan Ortega.

Das gleiche Duell gab es auch in der 63. Minute, dieses Mal allerdings nicht aus einer Standardsituation heraus. Rashford umkurvte Ortega am Strafraum, der Abschluss war allerdings aufgrund des spitzen Winkels sehr schwierig. Rashford traf das Außennetz.

Auch auf der anderen Seite gab es Chancen, aber es dauerte bis tief in die Nachspielzeit, bis noch ein Treffer fiel. So übernahm City nach dem Auftakt des 34. Spieltages den dritten Tabellenplatz mit 61 Punkten.

Direkte Duelle für Chelsea

Bis zum Saisonende stehen noch zwei direkte Duelle unter den Anwärtern an, beide Male ist der FC Chelsea beteiligt. Am 11. Mai geht es für die Blues nach Newcastle, am letzten Spieltag steht die Partie bei Forest an, das zweimal den Europapokal der Pokalsieger gewann, sich aber noch nie für die Champions League qualifizierte.

Premier League könnte sechs Klubs in Champions League stellen

Die Sphären rund um den fünften Tabellenplatz haben Tottenham Hotspur und Manchester United schon lange aus den Augen verloren. Dennoch könnte eine der beiden Mannschaften ebenfalls in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Sie müsste dafür die Europa League gewinnen.