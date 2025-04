Sieg bei Tottenham Hotspur Blitz-Start reicht - Nottingham stürmt Richtung Königsklasse Stand: 21.04.2025 23:48 Uhr

Nottingham Forest ist in der Premier-League nach dem 18. Saisonsieg auf Platz drei gestürmt und hält klar Kurs auf die Königsklasse. Für Coach Nuno Espírito Santo war es ein besonderer Abend.

Am Ende wurde es nochmal richtig eng. Gastgeber Tottenham Hotspur kam in der 87. Minute durch Richarlison noch zum 1:2-Anschlusstreffer, aber zu mehr reichte es dann doch nicht mehr. Es war letztlich ein typischer Sieg für Nottingham Forest, nicht glanzvoll herausgespielt, mit sehr viel Taktiererei und ohne das große Spektakel. Aber mit einer Effektivität, die in diesem Jahr zu mehreren großen Würfen reichen könnte: Forest steht jetzt auf Platz drei, hat Manchester City und Newcastle United wieder überholt. Dazu hat Espírito Santo sein Team auch ins Halbfinale des FA Cups geführt, wo am nächsten Sonntag (27.04.2025) der Konkurrent wieder Manchester City heißt.

Früher Doppelschlag durch Anderson und Wood

In Tottenham brachte eine fulminante Anfangsphase die Vorentscheidung zugunsten der Gäste. Schon in der 5. Minute traf Elliot Anderson von der Strafraumgrenze mit einem leicht abgefälschten Schuss zur Führung, nach einer Viertelstunde legte Chris Wood per Kopf das 2:0 nach. Wood hatte kurz davor auch schon getroffen, doch weil seine Schulter im Abseits war, erkannte Schiedsrichter Peter Banke nach Videobeweis das Tor wieder ab.

Nach der klaren Führung gab Nottingham aber weitgehend das Mittelfeld preis, verlegte sich auf einen Verwaltungsmodus, der auch deutlich früher als in der 87. Minute hätte bestraft werden können. Vor allem Richarlison war nach einigen klaren Spurs-Chancen der Verzweiflung nahe, scheiterte aber entweder an fehlender Präzision oder dem belgischen Schlussmann Mats Selz.

Bei den Spurs nur vier Monate im Amt

Besonders gut getan dürfte dem Forest-Trainer dieser Sieg getan haben, denn er fand an alter Wirkungsstätte statt: Zwischen Juli 2021 und November 2021 war der langjährige Wolverhampton-Coach bei den Spurs im Amt, wurde aber nach nur 17 Spielen, von denen er sieben verlor, schon wieder gefeuert. Danach hatte der charismatische Portugiese, der auch die Staatsangehörigkeit seines Geburtslandes Sao Tome und Principe besitzt, von der Premier League erstmal genug.

Espírito Santo folgte zum Unverständnis vieler Fans dem Ruf des Geldes der saudischen Pro League und trainierte 16 Monate lang Al Ittihad. Dann endete im November 2024 auch dort vorzeitig sein Engament und in Nottingham erinnerte man sich an die hervorragende Arbeit, die der Trainer zwischen 2017 und 2021 bei den Wanderers geleistet hatte. Bislang liegt Forest damit goldrichtig, und es sind nur fünf Liga- und zwei Pokalspiele bis hin zu einer historischen Saison für Nottingham.