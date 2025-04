Glücklicher Sieg gegen West Ham Van Dijk köpft Liverpool Richtung Meisterschaft Stand: 13.04.2025 17:04 Uhr

Der FC Liverpool nutzt in der englischen Premier League den Ausrutscher des FC Arsenal und vergrößert den Abstand auf den Titel-Rivalen. Allerdings brauchten die "Reds" dabei auch eine Menge Glück.

Beim 2:1 (1:0) am Sonntag (13.04.2025) an der heimischen Anfield Road gegen West Ham United köpfte Virgil van Dijk (89.) Liverpool kurz vor Schluss zum Sieg, nachdem dem in der zweiten Halbzeit starken West Ham erst Minuten zuvor durch ein Eigentor von Andy Robertson (86.) der Ausgleich gelungen war. Luis Diaz (18.) hatte die Mannschaft von Trainer Arne Slot früh in Führung gebracht.

Nachdem der FC Arsenal am Tag zuvor nicht über ein 1:1 gegen den FC Brentford hinausgekommen war, hat Liverpool sechs Spieltage vor Saisonende jetzt satte 13 Punkte Vorsprung und kann schon für die Meisterschaftsfeier planen.

Mehr in Kürze.