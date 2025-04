FA Cup und Premier League Nottingham Forest entscheidet über das City-Schicksal Stand: 24.04.2025 13:37 Uhr

Im FA Cup hat Manchester City die letzte Chance, eine verkorkste Saison mit einem Titel zu versöhnen. Der Gegner ist wie im Kampf um die Champions League in der Premier League Nottingham Forest.

Jahrelang hat sich Pep Guardiola aufgerieben in einem majestätischen Duell mit Jürgen Klopp und seinem FC Liverpool. Diese Rivalität ist nun nicht mehr da, weder mit seinem Trainerkollegen, der nicht mehr sein Trainerkollege sondern Fußballchef beim Red-Bull-Konzern ist, noch mit den "Reds", weil Manchester City sportlich gar nicht mehr auf deren Niveau ist.

Manchester City schaut jetzt auf Nottingham statt auf Liverpool

Guardiola hat aber einen neuen Gegner, der seine Nerven in den letzten Wochen dieser verkorksten Saison enorm beanspruchen wird und der dafür sorgen könnte, dass das Jahr für ihn und seine "Citizens" ein kompletter Reinfall wird. Mit Nottingham Forest ist das genau das Gegenstück zum Triplesieger von 2023 und Premier-League-Champion der vergangenen vier Spielzeiten. Die Überraschungsmannschaft könnte Manchester zuerst die letzte Titelchance nehmen und dann auch noch den letzten Rettungsanker.

Im Halbfinale des FA Cups empfängt Nottingham am Sonntag (27.04.2025, 17.30 Uhr) den einstigen Platzhirschen aus England, der in der vergangenen Saison nach dem Pokaltriumph 2023 im Finale gegen den Lokalrivalen Manchester United verloren hatte. City will diesen Sieg nun nachholen, muss aber die Forest-Hürde ebenso nehmen wie in der Liga.

Da hat sich das Guardiola-Team mit 13 von 15 möglichen Punkten aus den vergangenen fünf Spielen zwar auf Rang drei - Stand vor dem Wochenende, an dem der 35. Spieltag in der Premier League ansteht - vorgearbeitet, könnte aber sehr schnell aus den Top 4 rutschen.

Nottingham Forest kann ersten Titel seit 45 Jahren gewinnen

Denn sowohl Nottingham (Vierter mit einem Punkt Rückstand) als auch Newcastle United (zwei Zähler hinter City) haben ein Spiel weniger ausgetragen und können vorbeiziehen. Manchester hätte dann das Glück, dass die Premier League durch das Abschneiden ihrer Vereine im Europapokal den fünften Champions-League-Platz erhält, der FC Chelsea (hat vier Punkte, aber auch ein Spiel weniger) kämpft um den aber auch noch.

Doch vorher geht es für Manchester um den einzigen Titel, den es in dieser Saison noch gewinnen kann - abgesehen von der Klub-WM im Sommer. Es ist allerdings auch die Gelegenheit für Nottingham, den ersten großen Pokal seit 1980, als der Traditionsklub den Europapokal der Landesmeister (Vorgänger der Champions League) gewann, an den heimischen "City Ground" zu holen.

Neben der herausragenden Saison macht das vergangene Aufeinandertreffen mit City Mut, das erst wenige Wochen her ist. Am 8. März fügte Forest dem Guardiola-Team die bisher letzte Niederlage zu, Callum Hudson-Odoi sorgte in der 83. Minute für einen rot-weißen Freudentaumel. Manchesters Trainer hatte sich schon zuvor "beeindruckt" von der Leistung Nottinghams unter seinem Kollegen Nuno Espirito Santo gezeigt, er hob die "kompakte und aggressive" Defensive sowie die guten Konter und Kreativität im Angriff hervor.

Das Restprogramm von Manchester City in der Premier League Spieltag Gegner Aktuelle Platzierung des Gegners 35 Wolverhampton Wanderers (H) 15. 36 FC Southampton (A) 20. 37 AFC Bournemouth (H) 8. 38 FC Fulham (A) 9.

City-Trainer Guardiola hofft auf Schadensbegrenzung

Guardiola hat nun die Aufgabe, ein Mittel gegen diese Fertigkeiten zu finden. Im Winter erfüllte ihm der Verein die Wünsche nach Neuverpflichtungen, worauf er annhähernd lieferte. Manchester City ist im Kalenderjahr 2025 die dritte Kraft in England, doch ein starker Endspurt ist unabdingbar. "Die Saison war schlecht. Aber wir werden bis zum Ende versuchen, den Schaden zu minimieren" , sagte Guardiola nun.

Das Restprogramm von Nottingham Forest in der Premier League Spieltag Gegner Aktuelle Platzierung des Gegners 34 FC Brentford (H) 11. 35 Crystal Palace (A) 12. 36 Leicester City (H) 19. 37 West Ham United (A) 17. 38 FC Chelsea (H) 6.

Ein Erfolg im FA Cup würde ganz sicher dazu führen, noch viel wichtiger ist aber, dass Guardiola und Co. genügend Punkte holen, um in der nächsten Saison wieder in der Königsklasse dabei zu sein. Nottingham Forest kann das verhindern. Im Pokal hat es das City-Schicksal in der Hand, in der Liga beeinflusst es das im Fernduell um die Champions-League-Plätze.