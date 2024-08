20. Einen Halbfeldfreistoß verteidigen die Ulmer problemlos. Bei Prögers Hereingabe Sekunden später schießt Gaal einen Gegenspieler an und klärt im zweiten Anlauf.

17. Bevor Chessa richtig abschließen kann, ist ein Regensburger dazwischen. Es scheint dennoch etwas mehr Geschwindigkeit in die Partie zu kommen.

16. Geipl bringt den Freistoß, links des Strafraums positioniert, flach auf das kurze Eck. Higl ist dort zur Stelle und klärt, die folgende Ecke bringt nichts ein.

15. Bastian Allgeier SSV Ulm Gelbe Karte für Bastian Allgeier (SSV Ulm 1846)

Schönfelder nimmt links etwas Tempo auf und spielt den Ball in den Lauf von Kother. Allgeier zieht leicht und Kother nimmt das dankend an. Eine Gelbe Karte ist eine harte Bestrafung, zumal Kother in Abseitsstellung gestartet war. Bitter für Allgeier!

14. Nach den ersten beiden Gelegenheiten gleich zu Beginn ist das Duell inzwischen abgekühlt. Seit der vierten Minute spielt sich das Geschehen weitestgehend im Mittelfeld ab.

11. Der SSV Jahn hat bis dato mehr Ballbesitz und wenn die Ulmer die Kugel in den eigenen Reihen haben, setzen die Hausherren sie gut unter Druck.

8. Insgesamt ist es ein recht ruhiger Beginn in Regensburg. Vorteile haben - nicht nur aufgrund der ersten beiden Abschlüsse - bisher aber die Hausherren.

6. Nach einem Luftduell mit Kother bleibt Gaal kurz am Boden. Doch nach kurzer Pause geht es für ihn weiter.

4. Eckstoß von der rechten Seite, die Regensburger haben sich etwas ausgedacht. Um den Elfmeterkreis tummeln sich die meisten Spieler des Heimteams, die Ecke wird aber flach zurückgelegt in den Rückraum. Pröger nimmt den Ball direkt, zielt aber klar drüber.

1. Die erste gute Gelegenheit der Partie haben die Hausherren. Kühlwetter steigt bei der Flanke von der rechten Seite aber nicht hoch genug und köpft klar drüber.

1. Los geht's! Die Spatzen spielen in den gelben Ausweichtrikots, Regensburg läuft in Rot-Weiß auf. Schiedsrichter der Partie ist der 31-Jährige Lukas Benen.

1. Spielbeginn

Die Jahnfans freuen sich auf das erste Heimspiel und haben eine Choreo vorbereitet. Auch die Ulmfans sind lautstark dabei, das Jahnstadion ist also bereit.

Joe Enochs erwartet von seiner Mannschaft heute mehr als im Auftaktspiel: "Wir waren enttäuscht nach der Niederlage in Hannover. Man kann in Hannover verlieren, das ist eine sehr gute Mannschaft. Aber wir wollten mehr Gegenwehr leisten und mehr dagegenhalten - das ist uns gerade in den ersten 25 Minuten nicht gelungen."

"Ich denke, dass wir insgesamt für unser allererstes Spiel in der zweiten Bundesliga einen wirklich guten Auftritt hingelegt haben", zeigte sich Thomas Wörle mit der Leistung im ersten Spiel zufrieden. Und dennoch dürfte sich der Ulm-Trainer im zweiten Spiel auch Punkte erhoffen, es wären die ersten Zweitliga-Punkte seit 24 Jahren für die Spatzen.

Bei der Jahnelf spielten letzte Woche mit Kai Pröger und Sebastian Ernst zwei Neuzugänge von Beginn an, mit Galjen und Ouro-Tagba wurden zwei weitere Neuverpflichtungen im Spielverlauf eingewechselt. Nun kommt der nächste Neuzugang zu seinem ersten Jahn-Einsatz: Christian Kühlwetter startet statt Ganaus als Stürmer. Zudem spielt hinten links Schönfelder für Hein.

Bei den Spatzen kamen die meisten Neuzugänge letzte Woche noch nicht zum Einsatz, nur der 20-jährige Leihspieler Aaron Keller spielte von Beginn an. Hyryläinen, Telalovic, Meier und Krattenmacher wurden allesamt eingewechselt. Gegen Regensburg lässt Coach Thomas Wörle beinahe die gleiche Elf wie gegen Kaiserslautern von Beginn an ran. Einziger Wechsel: Krattenmacher startet für Keller – Neuzugang für Neuzugang.

Die beiden Aufsteiger trafen letztes Jahr in der dritten Liga die ersten beiden Male aufeinander. Die Heimmannschaften gewannen jeweils: Regensburg in der Hinrunde mit 2:0, Ulm in der Rückrunde mit 1:0.

Der SSV Ulm war anders als Regensburg von der zweiten Bundesliga in den letzten zwei Jahrzehnten weit entfernt, sorgte letztes Jahr aber wohl für das Fußball-Märchen in Fußball-Deutschland. Nach dem Aufstieg in die dritte Liga marschierten die Spatzen mit einer grandiosen Saison und als deutlicher Drittliga-Meister sofort in Liga zwei durch. Auch das Zweitliga-Auftaktspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern schien erst in die richtigen Bahnen zu laufen für den SSV. Doch Higls Führungstreffer konterte der FCK mit späten Toren durch Tomiak und Opoku und machte dem Aufsteiger damit im ersten Spiel einen Strich durch die Rechnung.

Nach einjähriger Zweitliga-Abstinenz haben die Regensburger den sofortigen Wiederaufstieg geschafft, in der Relegation setzen sie sich gegen Wehen Wiesbaden durch. Zurück in der zweiten Liga verlor die Jahnelf das Auftaktspiel bei Hannover 96 mit 0:2, Tresoldi und Dehm brachten die 96er schon früh auf die Siegerstraße.