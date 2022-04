Nach Sportschau-Informationen zog sich Brunner eine mittelschwere Gehirnerschütterung zu, es soll kein Bruch vorliegen. Kopf und Wirbelsäule werden aber, Stand später Samstagnachmittag, nochmal gecheckt, weil der Defensivmann ungebremst zu Boden ging.

Wind konnte dagegen weiterspielen und gehörte wenige Minuten später der zweiten Wolfsburger Jubeltraube an. Nach einem Eckball legte wieder Gerhardt für Nmecha auf, der seinen zweiten regulären Treffer des Tages erzielte (38.). Von Bielefeld gab es in der Offensive bis zur Pause nahezu keine gefährliche Aktion.

Schneller Doppelschlag sorgt für die Entscheidung

Die Hoffnungen auf eine Wende erledigten sich in der zweiten Halbzeit schnell. Maximilian Arnold erzielte per direktem Freistoß aus 22 Metern das 3:0 für die Wolfsburger (48.). In der 53. Minute erhöhte Max Kruse aus kurzer Distanz per Kopf sogar auf 4:0.

Zu allem Überfluss musste Bielefeld das Spiel mit zehn Spielern beenden. Weil Trainer Frank Kramer bereits an drei Zeitpunkten während des Spiels gewechselt hatte, konnte er nach der Obeschenkelverletzung von Florian Krüger nicht mehr reagieren. Der Stürmer schleppte sich humpelnd noch einige Minuten humpelnd über den Platz, verließ dann aber doch das Feld an einem mehr als gebrauchten Tag für die Arminia.

Schwere Spiele für beide Teams

Auf beide Kontrahenten warten am nächsten Wochenende die beiden Spitzenteams der Liga. Wolfsburg spielt am Samstag um 15.30 Uhr beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund, Bielefeld empfängt Spitzenreiter Bayern München einen Tag später um 15.30 Uhr.

Quelle: sho