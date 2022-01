Manche Spielzüge wurden aufgrund hohen Gegnerdrucks auch überhastet verkorkst. Weil einige Pässe dementsprechend nicht an und auch noch ein oder zwei Spieler zu spät kamen, waren hart geführte Zweikämpfe immer mehr die Regel.

Trimmel verhindert 0:2 – auch Luthe hellwach

Die zweite Halbzeit knüpfte an die erste an. Dabei war Hoffenheim wieder die bestimmendere Mannschaft. So musste Christopher Trimmel in letzter Not Andrej Kramaric am Abschluss hindern (51.). Zuvor hatte Dennis Geiger mit einem feinen Heber die Union-Defensive aus dem Spiel genommen.

Es war auch Berlin-Torwart Luthe zu verdanken, dass auf der Anzeigetafel nicht das zweite Gäste-Tor erschien. Der 34-Jährige spielte mit: Nach einem Doppelpass sprintete Georginio Rutter kurz nach seiner Einwechselung in den Sechzehner. Luthe hatte die Situation aber erkannt und war zur Stelle (61.).