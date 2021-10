Erst nach gut 20 Spielminuten fanden die im bisherigen Saisonverlauf so starken Freiburger in die Partie – und schlugen direkt eiskalt zu. Lienhart entwischte bei einem Freistoß von der linken Seite allen Bewachern und bugsierte die Kugel im Nachsetzen an Wölfe-Torwart Koen Casteels vorbei. Die prompte Reaktion der Wolfsburger: Lukas Nmecha köpfte eine scharfe Flanke von Kevin Mbabu in die Arme von Freiburgs Schlussmann Mark Flekken.

Umstrittene Szene im Wolfsburger Strafraum

Als Freiburgs Lukas Kübler wenig später im Strafraum von Casteels unsanft von den Beinen geholt wurde, wäre es beinahe noch dicker für die Hausherren gekommen. Schiedsrichter Tobias Welz entschied sich jedoch nach Ansicht der Video-Bilder gegen den Elfmeterpfiff - eine Szene, die für Diskussionsstoff auf dem Platz sorgte.

Es entwickelte sich zunehmend eine Partie mit vielen Höhepunkten und mehr Raum für die Offensivreihen, um sich Torgelegenheiten zu erspielen. Die beste Chance der Wolfsburger vor dem Halbzeitpfiff vergab abermals Nmecha, der mit seinem satten Schuss an der Latte scheiterte (36.).

Wenig Offensive zu Beginn der zweiten Halbzeit

Wer nach der Halbzeitpause stürmische Wolfsburger erwartet hatte, wurde zunächst enttäuscht. Freiburg stand sicher und ließ wenig zu, ohne allerdings selbst in der Offensive in Erscheinung zu treten. Erst ein Doppelwechsel auf Wolfsburger Seite - Dodi Lukebakio und Maximilian Philipp kamen ins Spiel - belebte die Partie wieder etwas.

Wolfsburg bemühte sich um den Ausgleich, doch mitten in die zarte Drangphase hinein setzten die Freiburger einen Konter. Über die linke Seite entwischte Christian Günter und spielte den Ball flach in die Mitte, wo Höler den Ball direkt abnahm und ins lange Eck schoss.

Freiburg abgezockt, Wolfsburg zu harmlos

Trotz des 0:2-Rückstands gaben sich die Wolfsburger nicht auf und spielten nach vorne, große Chancen ergaben sich allerdings nicht mehr. Freiburg verwaltete das Ergebnis clever, ließ kaum etwas zu und durften sich über drei weitere Punkte freuen.

Wolfsburg hat nach dem bitteren Pokal-Aus durch einen Wechselfehler unter der Woche spielfrei und ist am Samstag um 15.30 Uhr in der Liga bei Bayer Leverkusen zu Gast. Freiburg tritt im Pokal am Dienstag um 20.45 Uhr beim VfL Osnabrück an und empfängt am Samstag um 15.30 Uhr die SpVgg Greuther Fürth.