Müller erweitert sein Assist-Konto

Nach der Pause startete Stuttgart forsch, kombinierte sich durch die hoch anlaufenden Pressingreihen der Münchner und stellte die Defensive vor Probleme. Allein dem letzten Zuspiel fehlte es an Genauigkeit. Und das bestraften die Bayern.

Wieder kam nach einem Konter Gnabry im gegnerischen Strafraum an den Ball, ließ einen Gegenspieler aussteigen und schob locker zum 2:0 ein (54.). Damit schnürte der 26-Jährige bereits seinen dritten Doppelpack der Saison. Und Vorlagengeber Thomas Müller verbesserte seine Ausbeute auf schon 14 Assists. Kein Spieler in der Liga hat annähernd so viele Tore vorbereitet.