Danach beruhigte sich die Partie, erst in der 23. Minute gab es die nächste Möglichkeit, dafür aber eine Große. Sheraldo Becker spielte Taiwo Awoniyi frei, der Union-Torjäger (neun Saisontreffer) schoss aus acht Metern jedoch weit über das gegnerische Tor. Auf der anderen Seite scheiterte Woo-jeong Joeng an Unions Torhüter Andreas Luthe (32.).

Freiburg kommt über Zweikämpfe besser ins Spiel

Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Schon in der ersten Minute nach dem Wiederanpfiff hatte Vincenzo Grifo die große Möglichkeit auf den Führungstreffer für Freiburg, schlenzte den Ball jedoch knapp am langen Eck vorbei. Ansonsten war die Partie zwar intensiv, allerdings kein Fall für Fußball-Feinschmecker. Vieles spielte sich zwischen den Strafräumen ab, oft versuchten es die Teams mit hohen Bällen.

Wenn ein Team zu Chancen kam, waren es die Freiburger, die zunehmend auch aufgrund der Zweikampfstärke (nach einer Stunde 60 Prozent gewonnen) die Kontrolle übernahmen. Jannik Kübler vergab nach einem Fehler von Niko Gießelmann die dritte Großchance des Sportclubs, schoss Luthe volley den Ball vor die Brust (56.).

Latte, auf der Linie geklärt, Torwart hält - Freiburg im Glück

Die verückteste Szene gab es dann in der 66. Minute auf der anderen Seite. Erst köpfte Awoniyi nach einer Ecke an die Latte, dann wurde der Schuss von Rani Khedira auf der Linie geklärt, der dritte Versuch landete in den Armen von Flekken. Wenig später verpasste Grischa Prömel einen Meter vor dem leeren Tor den Ball (75.).

Jetzt war Union am Drücker, wollte unbedingt den sechsten Bundesliga-Heimsieg in dieser Saison. Nach Freiburg zunächst in der Torschussstatistik mit 8:7 vorne lag, führten die Köpeniker dort nach 80 Minuten mit 15:8. Tore konnte aber kein Team erzielen - und daran änderte sich auch bis zum Schlusspfiff nichts.

Im letzten Spiel vor der Winterpause muss Union am Samstag (18.12.2021) bei Aufsteiger VfL Bochum ran, Freiburg spielt einen Tag später gegen Bayer Leverkusen.

Stand: 15.12.2021, 22:21