Baumgartl zwischenzeitlich bewusstlos

Das Niveau des Spiels flachte zunehmend ab, dann wurde es still im Hexenkessel Alte Försterei. Nach einem Zusammenprall mit Klos blieb Abwehrspieler Baumgartl im Strafraum liegen. Der 25-Jährige wurde minutenlang medizinisch behandelt und letztlich unter Applaus mit einer Halskrause auf einer Trage vom Feld gebracht. Union gab an, der Spieler habe vorübergehend das Bewusstsein verloren. "Er ist wieder ansprechbar und wird im Krankenhaus untersucht", sagte Klub-Sprecher Christian Arbeit nach dem Abpfiff über das Stadionmikrofon. "Es ist schon krass, es hat ordentlich gerummst. Wir drücken ihm die Daumen" , sagte Siegtorschütze Kevin Behrens. Untersuchungen in der Charite ergaben eine schwere Gehirnerschütterung.

Joker Behrens sticht

Union reagierte mit Offensivdrang auf den Schockmoment. Allerdings fehlte den "Eisernen" weiter die Präzision vor dem Tor. Nach dem Seitenwechsel begegneten sich beide Teams aus Augenhöhe. Union blieb dabei weiter zu ungenau, Bielefeld dagegen wurde gefährlicher. Klos (59.) und Robin Hack (61.) scheiterten knapp. Kurz vor Schluss gelang dem eingewechselten Behrens, vor der Saison aus Sandhausen gekommen, der goldene Treffer aus spitzem Winkel.