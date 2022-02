Durch einen Treffer von Florian Kainz in der 53. Minute ging der 1. FC Köln am Samstag (26.02.2022) in Führung. Fürths Sebastian Griesbeck (69.) glich mit seinem ersten Bundesligator zum verdienten 1:1 für das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga aus.

Mit nun 36 Punkten rutschte die Kölner Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart auf den achten Tabellenplatz ab.