Mit dem 6:1 (4:1) in Fürth ist Leipzig am Sonntag (13.03.2022) an Hoffenheim und Freiburg vorbeigezogen und bis auf einen Punkt an den Tabellendritten Bayer Leverkusen herangerückt.

Die Tore für Leipzig erzielten André Silva (17. Minute), Emil Forsberg (32.), Konrad Laimer (34.), Benjamin Henrichs (45.), Mohamed Simakan (58.) und Christopher Nkunku (69.). Für Fürth traf Jamie Leweling (4.)