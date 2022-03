Freiburg hat am 25. SPieltag einen Erfolg in leipzig vberpasst und musste beim 1:1 (1:0) trotz Führung noch ein Remis hinnehmen. Den Treffer für Freiburg erzielte Ermedin Demirovic (38.). Kurz vor Schluss glich RB Leipzig durch Angelino (90.) aus.

33 Minuten hielten sich beide Teams überhaupt nicht in den Strafräumen auf. Dann verpasste erst Leipzigs Christopher Nkunku die Führung für Leipzig, ehe es Demirovic auf der Gegenseite besser machte und die bis dahin offensivschwachen Breisgauer in Führung brachte.

In Halbzeit rannte Leipzig bis kurz Schluss ergebnislos an. Erst ein Abschluss von Angelino in der Schlussminute rettete RB noch das Remis.