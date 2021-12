Doch das war es noch nicht an Hiobsbotschaften in der ersten Halbzeit für die Hertha. In der 41. Minute fälschte Lucas Tousart einen Schuss von Alexander Hack unhaltbar ins eigene Tor ab. Das 2:0 für Mainz, das drauf und dran war, die positive Bilanz im eigenen Stadion (eine Heimniederlage in dieser Saison) weiter aufzubessern.

Auch ein Geschenk des Schiedsrichters hilft Hertha nicht

Nach der Pause wurde diese Tendenz schon fast zur Erkenntnis. Mit dem 3:0 sorgte Widmer schon in der 49. Minute für die Vorentscheidung. Zehn Minuten später hätte Mainz eigentlich nach einem Foul von Niklas Stark an Onisiwo einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen, Schiedsrichter Harm Osmers wähnte den Angriff jedoch fälschlicherweise außerhalb des Strafraums - und der Videoassistent schritt auch nicht ein.

Trotz des deutlichen Ergebnisses stürmte einzig Mainz weiter. Aaron Martin hatte in der 72. Minute die beste von einer Vielzahl an Chancen, Alexander Schwolow konnte seine Direktabnahme aber herausragend parieren. Kurz darauf sah aber auch Herthas Torhüter schlecht aus. Einen haltbaren Schuss von Jean-Paul Boetius lenkte Schwolow ins eigene Tor (79.) - 4:0 für Mainz.