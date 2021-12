TSG empfängt Augsburg, Gladbach bei den Bayern

Die WInterpause in der Bundesliga ist kurz: 1899 Hoffenheim empfängt im neuen Jahr am Samstag (08.01.2022, 15.30 Uhr) den FC Augsburg. Bereits zum Rückrundenauftakt am Freitagabend (20.30 Uhr) tritt Borussia Mönchengladbach beim FC Bayern an.

nch | Stand: 18.12.2021, 17:26